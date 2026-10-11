（台北讯）金曲歌后蔡琴唱红《恰似你的温柔》《被遗忘的时光》等经典好歌，是歌坛地位举足轻重的大姐大，最近却遭影射是顶级奥客（态度恶劣的客人）。

据台湾媒体“NOWNEWS今日新闻”报道，一名空姐近日在Threads上发文抱怨，写道：“在飞行9年的时间，我第一次用‘尖酸刻薄’来形容一位客人。我记得她是一位很有名气的歌手，在我爸妈那个年代，甚至是许多人心中的偶像。而我，也算是听过她的歌。今天，她刚好在我的服务区域。整趟将近三个小时的航班，冷嘲热讽、东嫌西嫌。好像以为自己搭的是包机。”

空姐称，这名歌手从飞机上的设备嫌到餐点，所有能接触到的事物，都能成为她不满的理由，“然后再一一在我面前酸上一遍甚至数遍。除了骂我酸我，还要逼我去管到侵犯到其他客人的权益。有时候真的觉得，一个人在舞台上有多耀眼，和她私底下如何对待别人，似乎是两回事。”

随后留言区就开始出现网民拼凑线索，猜测这名歌手奥客是谁，有人用“高丽菜合成钢琴”的AI照片来影射蔡琴，还有人直接用《被遗忘的时光》歌词“是谁？在敲打我窗”来暗示蔡琴身分。

另外也有人留言加码爆料，说这名女歌手30年前去唱台湾大学迎新晚会，她请校外来的同学举手，接着开始数落地说：“台大的同学你们看， 这些都是输你们的人啊”，让举手的同学感到很气恼：“众人都错愕，我们都是朋友邀请，也交500元（约20新元）入场的，不是来被她羞辱的。”

不过，留言区所指的大牌女歌手究竟是否在说蔡琴，空姐不愿回应，仅低调地说：“希望这件事就到此为止，也请大家不要再继续猜测了。我已经调整好自己的情绪，也把工作上的不愉快抛到脑后了。”

针对此事，蔡琴方尚未回应。