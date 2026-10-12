盲盒铁路游

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搭火车出去玩咯！香港TVB的10集旅游真人秀《盲盒铁路游》，丁子朗、马贯东、陈懿德、郑衍峰、林秀怡和王嘉慧六名主持人分为两组，以盲盒形式抽取铁路沿线目的地进行未知探索，并接受盲盒任务以获取奖励或避免惩罚。

他们北闯北京，南至桂林，西往重庆，东赴秦皇岛，还去了张家界、龙江第一湾、乌苏里浅滩，甚至藏在林海深处的北国独特风光等名胜景点。观众可体验自然造化的灵动与生态之美。

丁子朗和马贯东到了东北就到洗浴中心体验当地特色“搓背”，又在中国最北端，与俄罗斯只是一河之隔的漠河看驯鹿，结果丁子朗吓得惊叫。原来他在喂驯鹿吃东西时，被它们的舌头碰到，驯鹿更抢他手上的食物，让他不停左闪右避直呼“救命”，给节目留下了搞笑的表情包。

健康新闻报道

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全世界有关健康的报道太多了，TVB推出15集《健康新闻报道》精选，搜罗在全球中外艺人和名人身上发生的相关报道，并请来不同医疗专家拆解各地病症，收集专家们的专业知识与预防建议，从中发掘最贴身的健康资讯和疑问解答，让观众远离病魔。主持人是区永权、何沛珈、王嘉慧和吴幸美。

探讨的主题包括吃错油会否生乳癌；口臭或跟胃癌有关；失眠是否来自遗传；连续打喷嚏会否中风；在厕所玩手机会脱肛；吃西瓜会患上败血症；哪款餐具最容易致癌等。节目也搜集各种各样的“隐形杀手”，如过劳、跑步、哮喘、皮肌炎、止痛贴、被仓鼠咬、长期便秘、吃麻辣火锅、咖啡因过量、空肚吃荔枝、久坐长途机、用自来水洗鼻等。