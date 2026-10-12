魔力歌先生

可上腾讯视频观看

谈起中国音乐综艺，大家马上想起《歌手》和《天赐的声音》两个主要节目，前者偏竞技，后者偏纯享。但其实各家电视台都知道没有节目可以长期垄断，所以不时会开发新项目。最近就看了两个相当精彩的音综，也是一个偏竞技一个偏纯享，而且颇见创意。

本周先谈偏竞技的《魔力歌先生》，它是腾讯视频推出的10期喜剧元素音综，由久别复出的张宇、大张伟、龚琳娜、黄龄、蒋敦豪、吉克隽逸、杨迪、张小婉、戴军、李维嘉等组成评审。选手则汇聚75名不同行业和不同年龄层的男性。

《魔力歌先生》评审的海报造型活泼鬼马，符合节目欢乐气氛。（互联网）

音综容易陷入追求专业竞技的严肃氛围，难以兼顾观赏性与娱乐性，《魔》打破这一限制，打造一档既有专业高度，又能传递快乐情绪的喜剧音综。节目选歌脱离曲高和寡的小众品类，帮助观众释放情绪，轻松解压。

《流星雨》旧曲新编

节目对“魔力歌”的定义，是演绎风格鲜明、感染力强的舞台，选曲则偏向高传唱度、朗朗上口，一听就会跟唱，旋律特别熟悉或者魔性的歌曲，最终选出演唱实力与舞台魅力兼具的“魔力歌先生”。

比赛分单人、双人、四人及多人赛，单人容易展现本身特色，多人则可营造热烈气氛。组合名称如妖怪被师傅抓走了、半吨饭一车、一直哭哭哭哭到脱水等，是不是格外符合节目的喜剧本色？

出身《中国好声音》的平安（右）和另一选手杨润泽“撞脸”，成为话题。（视频截图）

舞台上的歌曲很多元，从1980年代林淑蓉的名曲《昨夜星辰》到2000年后的《流星雨》，更多的是新加坡人不熟悉的中国歌曲，不少是偏民族或文艺风的，但经过精彩改编演绎，都非常动听。

参赛者卧虎藏龙，有些跟其他歌唱选秀冠军过招大概毫不逊色，有些一露唱功，就被其他选手拜为“老师”，还有些舞蹈能力过人，编舞能力超强。别有意思的是，曾经参加《中国好声音》（包括《中国新歌声》）的选手，有九人参加了这个节目，把节目变成了同学会。其中不少歌艺又精进了，面对评审团出身同一综艺的蒋敦豪和吉克隽逸，彼此造化两相对比，让人无法不生感慨。

少数民族高手对战过江龙

节目中演唱别具感染力的歌手，不少来自少数民族，有藏族旦增曲培、尼日体哈，蒙古族傲日其愣，哈萨克族亚森，和朝鲜族金润吉。看他们力抗汉族代表赵骏、曹杨、段星星、刘可夫、王润，煞是好看。

不能不提两组过江龙。一组是让我惊喜的BZ1，即许环良继林俊杰之后大力提拔的子弟兵组合。这组由新加坡和中国成员组成的双人组合，每次出场唱跳都非常抢镜，唱歌到位，编舞有记忆点，舞台风格炸裂。另一位是来自香港的曾比特，年纪轻轻，已经受过《声生不息》《披荆斩棘2》等大型综艺的洗礼，可惜他这回表现平平，中途便遭淘汰。

王润的高音和爆发力炸翻现场。（视频截图）

跟其他竞技综艺最大不同的是，这档节目连竞技都充满欢乐气氛。好些选手自带趣点，如出身《中国好声音》的平安和年龄相差隔代的选手杨润泽“撞脸”成“父子档”；身形肥胖说话软萌的王润，一唱起高音，可以“撕裂”现场，惊呆评审；年龄才30岁的付豪长得“着急”，老被猜已经四五十岁，笑翻全场。

BZ1也在节目中展现更立体的形象。出身中国的成员宋立伟能言善道，活泼搞气氛；来自新加坡的陈耀威则靠天真傻笑征服大家。BZ1最后不负众望杀进决赛，可惜在第一轮呈现快歌时，因舞蹈用力过猛，影响演唱气息，被评审直点缺陷。虽说评审的投票在节目中只占小分比，但或许因此影响了现场观众的投票，BZ1最后无缘在第二轮出场。

最后的总决赛结果和之前半决赛的排名，其实我的意见几乎和观众的选择完全不同。但即使如此，我还是想说这档音综让我留下了深刻印象，没有遗憾地看完了全季。