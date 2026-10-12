向云学生时期英文不及格，却“破圈”出演英语长寿剧“Yes Captain”。她饰演女囚Mui，在樟宜监狱实地拍摄时尝到牢饭。

向云通过语音接受《联合早报》访问时说：“（拍摄期间的）伙食其实都是监狱的食堂煮给我们吃的。我觉得他们做得很好吃，有西餐、鸡排，各种食物都有，每天不同的餐牌，挺好吃，也营养丰富。”

这次戴上假发扮演女囚，她说喜欢这个角色和造型。“因为不像我嘛。我常常觉得造型能帮助角色成功一半。这个角色一直在监牢里，算是一个大姐大，大家都听她的，但她没有勇气踏出监牢。踏入牢房以外的世界后，她既担忧也无助，是一个很人性化的角色，我非常喜欢。”

初看剧本满头雾水

向云接到“Yes Captain”的角色时，抱着兴奋又担心的心情跃跃一欲试，但不晓得演出是否会真的落实。“有人要找我拍英语电视剧，我就觉得可能吗？怎么敢找我呢？我的英文这么烂。”

她说演了这么多年的戏，想要做出不同的尝试，突破自己，更何况以前曾挑战过英语剧，没理由现在却步。

“我之前和陈冲演过一部‘Serangoon Road’，对我来说是一个很大的考验。在那之前，我演过一部（英语）电视电影。我拍英语剧真的是下足苦功，因为我的发音（不理想），很多字我不认识。所以我觉得最大的动力就是，我真的想尝试，看自己行吗。”

向云（左）在2004年电视电影《美梦与山瑞汤》，第一次以英语演戏。（档案照）

2004年的英语电视电影《美梦与山瑞汤》（Sweet Dreams & Turtle Soup）是向云1981年入行以来，第一次以英语演出。她扮演一名单亲妈妈，当时导演和演员到她家帮她练习英语，陈之财和儿子陈熙也替她恶补发音。她后来在HBO亚洲制作的2013年英语剧《星洲档案》（Serangoon Road）其中一个单元演出，饰演一名苦命妇女，靠死背台词完成表演。

这回在60集的“Yes Captain”中有约10集的戏，她看到剧本时满头雾水，不像演华语剧时得心应手。她靠谷歌翻译和在演员会议上听导演讲解，以及特地为她翻译成华语的剧本来掌握角色。她说能顺利完成拍摄，百分之九十是剧组的功劳，尤其感谢监制、导演和故事人用心地为她讲解剧本。

讲英语不怕被取笑

受华文教育的向云自揭学生时期满江红的成绩。“我的英文到中四都不及格，所以可以想象是多糟糕。”

为了顺利演出，她在英语剧本上写下拼音并逐字背下台词，也特别注意句子的语法和‘过去式’的表达。拍摄时难免会吃螺丝，但因为角色设定，所以能掺杂华语来表达。不过她说：“因为我的对手演员有马来和印度同胞，所以我想更好地以英语表达，让他们明白我在讲什么。”

这个语音访问中，向云不止一次自嘲“英语很烂”。她在谈完以英语拍摄的话题后，又给自己“大打折扣”，说：“我的英语停留在以前有帮佣的时候，跟她交流的水准。我讲英语闹了很多笑话，还好我脸皮很厚，他们笑我，像孩子们有时听到我讲英语都忍不住要笑，我还是照讲，但是我觉得自己学习英语不够认真。”

监狱拍摄感触多

向云以前曾听同事分享在樟宜监狱的拍摄点滴，这回有机会“入狱”拍摄，带给她意想不到的体会。

配合监狱的保安措施，剧组上上下下在进入监狱时必须经过安检，也必须把所有随身物品锁在储物柜。向云说：“就两手空空走进去，手机也没有。拍戏的时候一整天待在里面，有一场戏我被关在牢房里，四个人一个房间，是很小的空间，真的有很多感触。我觉得自己能够体验在牢里的心情，真的是‘面壁思过’。”

一整天没得用手机，她直言第一天很不习惯，后来反而觉得“无机一身轻”，还更专注于眼前的工作。等戏时，有人看书，有人闭目养神，她笑说：“我把睡眠都补足了，因为长时间拍戏经常不够睡嘛，那段时间我常常趴在桌上就睡着了。”