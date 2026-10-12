（香港讯）已故香港天后梅艳芳（梅姐）于10月10日迎来63岁冥寿。同日，“梅艳芳国际歌迷会”公布一则消息，透露歌迷会成员于今年7月18日前往大屿山宝莲禅寺海会塔拜祭时，发现安放于该处的梅艳芳骨灰已被盗走。

警方接报近三个月仍未能破案寻回，歌迷会因而呼吁广大市民及歌迷合力提供线索。值得注意的是，梅姐安放在海会塔灵位上的名字并非“梅艳芳”，而是其乳名“珠女”。

梅艳芳的骨灰原本安放在大屿山海会塔，灵位名字非梅艳芳而是“珠女”。（互联网）

梅艳芳哥哥梅启明在深夜接受港媒访问时坦言，自己上次拜祭妹妹已是2025年7月，直至媒体通知才得知骨灰失窃。对此他感到非常震惊与愤怒，严厉斥责偷窃骨灰者非常缺德。

针对坊间流传是他偷走妹妹骨灰的质疑，梅启明情绪激动地反驳：“我偷来做什么？！”他强调自己最疼爱妹妹，绝不可能做出这种不义之事，并痛骂质疑者毫无良心。为尽早寻回骨灰，梅启明宣布愿意悬红五万港元（约8100新元）寻求关键线索。

掏腰包764元买99枝玫瑰办追思

不久前，梅启明在母亲“梅妈”覃美金离世火化后，便一直未能获悉母亲骨灰的下落，原本计划于10月10日前往广州为梅妈举办追思会。不料当天接获噩耗，于是他临时决定自资4000元人民币（约764新元），将活动主题紧急变更为“永远怀念梅艳芳”追思会。

追思会现场气氛沉重，场内布置了99枝鲜花，背景悬挂着梅艳芳在花海中微笑的巨幅照片。活动期间，梅启明数度崩溃痛哭，指责盗窃者行为残忍、天地不容，并感叹妹妹生前广做善事，出钱出力。梅启明未婚妻May May见状上台递纸巾温柔安抚。

梅启明（右）追思会上哭喊梅艳芳：“为何你的命那么苦啊，阿妹！”（互联网）

被问及是否遭遇敲诈勒索，梅启明回应称至今无人联络过他，警方亦未联系，不知盗窃动机为何。他透露原本打算向大屿山方面申请将梅妈与梅姐的骨灰安放在一处，岂料如今母女二人的骨灰都下落不明。

追思会尾声播放梅姐生前演唱片段时，梅启明崩溃跪倒在地，失声痛哭喊道：“为什么你命那么苦啊，妹妹！”场面令人唏嘘。

对于挚友骨灰被盗一事，梅艳芳生前挚友连炎辉处之淡然。（互联网）

挚友连炎辉 “身外物不要紧 她在每个人心里”

梅艳芳生前星级保险高层挚友连炎辉，受访时表示：“如果真是被人拿了的话，不要紧啦！阿妹（梅艳芳昵称）已经去了净土，以佛教角度来说，骨灰也只是身外物，灵魂已经去了净土。她已经在每一个人心里，没人偷得走，包括她在每个人心目中的地位，她的艺术贡献、歌曲和电影全部都留在这，谁偷得走呢？她一直都在很多人心目中，不要紧啦！”