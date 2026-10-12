（综合讯）现年61岁金像影后吴君如现身中国人气旅行真人秀《花儿与少年2026》，节目不久前播出一集远赴墨西哥取景，挑战攀登当地著名历史遗迹金字塔。然而在高原气候、烈日暴晒与赶急行程的夹击下，吴君如身体突现严重不适，血压一度急升至危险水平，让同行后辈相当担忧。

挑战金字塔突剧烈偏头痛

在拍摄过程中，吴君如随节目组抵达墨西哥金字塔景区，面对又陡又窄的石阶和高海拔环境，她坦言内心非常害怕和紧张。随后又得在烈日高温下暴晒，吴君如身体迅速亮起红灯，感到整个人“头好痛”。

吴君如拍真人秀节目遇高血压，头痛欲裂，血压飙破174险出意外。（互联网）

为免扫大家兴致，她决定提前脱队返回旅游巴士休息。回到车上后，她随即脱去厚外套并敷冰降温并猛灌水，然而头痛症状依然未见缓解。

当地医护人员随即上车为吴君如进行检查测量血压，结果显示她的收缩压高达159mmHg、舒张压达102mmHg，属严重高血压状况。一向健康良好且每天测量血压的吴君如坦言难以置信，对自己血压突然飙高感到极度害怕和震惊。突如其来的状况令随行的一众艺人周冬雨、林依晨、殷桃、邓为及王星越极为担忧。

高原反应引发高血压

《花儿与少年2026》同行的后辈在得知情况后深感自责，坦言因行程安排不当导致吴君如身体不适而感到内疚崩溃，并亲自向她致歉。

《花儿与少年2026》大合照。（互联网）

队员殷桃、林依晨与邓为等人陆续返回车上关切慰问，殷桃更细心安抚并指导吴君如平放手臂再次测量血压，岂料高压进一步攀升至惊人的174mmHg（低压93mmHg），情况令人捏一把汗。

同行艺人一度怀疑仪器是否出现误差，邓为、王星越与殷桃随即轮流测试该血压计，证实仪器运行正常，吴君如的“高压危局”确属身体高原反应。

随后一行人抵达餐厅用餐时，周冬雨与邓为等人不断在旁轻声安抚，叮嘱吴君如放松心情、切勿过度紧张。

休息一天后，吴君如（躺着者）血压终于恢复正常，一旁的周冬雨放下心头大石。（互联网）

吴君如在餐桌旁再次测量，上压依然维持在174mmHg的高位，但下压已降至67mmHg。节目组随即安排吴君如提前返回酒店卧床休养。隔天血压数值终于成功回落至正常标准的120mmHg和76mmHg，得知身体已无大碍的吴君和摄制团队才终于放下心头大石。