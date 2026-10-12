（台北讯）艺人小S（徐熙娣）与老公许雅钧结婚21年，两人育有三宝贝女儿，家庭气氛相当融洽且温馨。不过她日前主持节目《小姐不熙娣》探讨夫妻相处禁区时，竟当场爆料老公对她“防备心超重”，随后更真性情大发、在节目中霸气撂下震撼狠话，若看到老公手机简讯出现爱心符号立即离婚，让在场嘉宾震惊。

小S亏老公防心重 气对方插手娘家事

小S在节目中坦言，自己的手机解锁密码是全家人都知道的，而老公的解锁密码她却不晓得，平时觉得没必要特别过问。不过每当老公喝醉时，她还是会忍不住试探，但对方防御心极强，总是靠着装醉撇头完美带过，让全场笑翻。

她笑着反问：“我老公是在防我吗？”虽然来宾纷纷猜测“绝对有”，但她反而觉得这样很有意思，“如果我老公赤裸裸地在我面前，我就觉得无聊到爆！”

小S（左二）和许雅钧（中）结婚多年，育有三个女儿。（取自小S脸书）

谈到夫妻间的敏感话题，当其他来宾分享先生与异性传讯息的经验时，真性情的小S直接撂下重话：“如果（对话）有爱心，被我看到直接离婚！”虽然现场众人笑成一片、认为太严重，但她坚定的眼神与语气，透露她对婚姻底线的坚持。

除了夫妻相处的私密互动，小S竟突然生气自爆，自己最讨厌老公干涉娘家的事。她强调，自己对娘家做的任何事都是心甘情愿，绝对不希望对方插手，“我要怎么样把我妈宠上天、把我姐宠上天是我的事，她们是从小陪我长大的人、照顾我长大的人。”