（四川讯）来自中国四川省的网红小玥拥有2.2米的高大身材，与1.68米高的丈夫梓浩形成极大反差，两人经常在社群分享生活动态，吸引大批网民关注也累积不少粉丝。怎料，梓浩10月11日突然发表小玥的讣告，证实小玥已于11日凌晨逝世，终年26岁，令许多人看了相当震惊和不舍。

梓浩11日在社群上传短片，画面依旧是他与小玥的日常，却配文写下：“小玥，不幸于2026年10月11日凌晨，因病医治无效与世长辞，享（终）年26岁。遵照逝者遗愿及家属意见，丧事从简，不举行追悼仪式。”他也感叹小玥一路走来的辛苦，此后没有难受、病痛，只有安稳和轻松，祈愿平安喜乐、不再受苦。

小玥的伴侣梓浩，10月11日公开太太病逝的噩耗，引网民热议。（互联网）

动脑部微创手术却丢命

另外，梓浩受访透露，小玥被诊断出垂体型巨人症，继发性糖尿病，本以为回乡下静养，待血糖稳定再进行手术，“医生告诉我，其实是很轻很轻的一个病，就是做一个微创，就把脑袋里面的瘤拿掉就行了，我从来没想过这个病会夺去一个人的生命”。更说到小玥个性开朗，不在乎别人说什么，“别人随便怎么说她，只要别人要求，她都会去满足”，相关后事则由小玥的姐姐代为办理。

小玥（两图左）曾透露腿长135公分。（互联网）

消息曝光后，引来网民留言哀悼，“妈呀，怎么这么突然，前些日子还刷到她跳舞的视频”、“前几年会天天看，在另一个世界已经没有病痛了”、“巨人症身体总会附带一些综合征，唉”、“好勇敢好阳光的女孩，也很漂亮，希望你在另一个世界安好，晚安”，甚至有人提到两人相恋四年，去年10月才迎来宝贝儿子，也于同年领证，如今还没等到儿子满一岁就天人永隔。