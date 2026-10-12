（综合讯）现年63岁的“功夫皇帝”李连杰有过两段婚姻，当年与前妻黄秋燕离婚并与利智重组家庭后，过去多年来多次被外界指责“抛妻弃女”，更有传他对与黄秋燕所生的两个大女儿李思及李苔蜜不闻不问，而李连杰亦没有对此多作解释。

近日李连杰接受内地著名主持人杨澜的访谈节目《杨澜对话》时，罕有大谈与前妻黄秋燕的真实关系。

李连杰（右）和师妹黄秋燕有过一段婚姻及两个女儿。（互联网）

李连杰略激动回应抛弃妻女指控

李连杰在节目中打破数十年不实传闻，罕有谈及前妻黄秋燕。他直言网上经常探讨抛弃妻子，自己却觉得很可笑，更详细透露当年与黄秋燕是经过坦诚沟通，达成共识才离婚，而过程并非外界所描述的“撕破脸皮”，反而气氛和谐。他更表示，两人和平分开：“我们的婚姻结束的时候，两个人握手而和很开心的。”

李连杰（左）大赞现任妻子利智视两继女如己出，甚至为她们安顿好生活费，可以一辈子无忧。（取自李连杰IG）

利智为两继女存生活基金 “她们不工作也可生活到100岁”

李连杰透露当年自己“净身出户”，财产及资产全数交给了前妻：“财产交给了前妻，孩子留给了我。”离婚后，李连杰担起两个女儿的抚养权，全部责任及生活开销。

李连杰详细透露当年与黄秋燕是经过坦诚沟通，达成共识才离婚。（互联网）

面对多年来的抹黑，李连杰终于回应，并稍有激动反问：“这样我又何来弃子？”其后李连杰大赞现任妻子利智对两位继女李思及李苔蜜视如己出，这亦是让整个家庭维持和谐的关键。

李连杰（中）和前妻黄秋燕育有一对女儿李思（左）和李苔密。（互联网）

李连杰专注幕前工作，利智负责四名女儿的生活成长与未来规划，更一早就为两位继女成立了一笔极为丰厚的储备生活基金，确保前妻两个女儿不工作也能富足地生活到100岁。

前妻两位女儿 低调生活惹误会

李连杰（中）与现任妻子利智生下的一对女儿Jane Li（左）和Jada Li。（取自李连杰IG）

外界曾指李连杰只宠爱与利智所生的两名小女儿，李连杰在节目中特别澄清四名女儿私下关系极其融洽，更经常结伴旅游、打麻将，一家人每年更会特意相约在美国或新加坡团聚。那为何会有“厚此薄彼”的错觉，李连杰解释与前妻的两个女儿生性低调，不会公开私生活也不愿意面对镜头，相反和利智的两个女儿则热爱在社媒分享生活点滴，才会令外界产生误解。