（利马讯）韩国天团防弹少年团（BTS）近日展开世界巡回演唱会，于10月7日、9日及10日在秘鲁首都利马开唱，吸引大批“ARMY”（BTS粉丝昵称）前去支持。然而，部分狂热铁粉却将BTS下榻的酒店包围得水泄不通，甚至进行24小时围堵，严重影响成员与其他住客休息。

队长RM（Kim Nam-joon金南俊）深夜忍无可忍，在社媒发长文坦言“吵到无法入睡”，恳求粉丝理智离开。

粉丝将酒店外围挤得水泄不通，还上演人车追逐的惊险场面。（互联网）

酒店周围数公里疯狂粉丝驻守

从网上疯传的现场视频及照片可见，BTS下榻酒店外以至周围数公里的范围挤满了密密麻麻的人潮，盛况堪比大型节庆聚会，场面相当失控。

狂热粉丝不仅在现场日夜高声尖叫喧哗，更有极端民众拿出激光笔，直接向酒店高层房间的窗户胡乱照射，骚扰整栋酒店的住客。每当疑似接载BTS成员的保姆车驶出酒店时，群众更失控地蜂拥上前拦截车辆，场面极其危险，严重威胁成员与工作人员的安全。

队长RM深夜发长文劝粉丝离开酒店门口。（互联网）

RM深夜发长文哀求放过

面对失控的围堵情况，队长RM于深夜在粉丝社群平台发布长文，情绪相当无奈。他表示，这是自己人生中第一次来到秘鲁，心情本应既激动又开心，但因为有人整天驻守在酒店门口，导致成员及工作人员都非常辛苦：“连房间里都很吵，大家都睡不好，而且也给同住一家酒店的客人造成了很大的困扰。”

BTS今年12月中将来到狮城开唱，想必到时大批铁粉也会追随，蜂拥而至。（互联网）

RM强调，若无法获得充分休息和睡眠，将直接影响演唱会的演出质量。他情真意切地呼吁粉丝们不要继续停留在酒店外头，无论是利马、智利、巴西、阿根廷还是接下来的亚洲各站。

消息曝光后，不少理智粉丝及网民纷纷发声斥责极端疯狂粉丝的恶劣行为，呼吁大家给予艺人应有的私人空间，尊重偶像的休息时间，让演唱会能够顺利进行。

BTS将于2026年12月17日、19日、20日及22日，在新加坡国家体育场演出四晚。