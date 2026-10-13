璀璨之城

TVB翡翠台（星和Ch838，新电信Ch511）星期一至五晚上8.30

也可在Hub戏剧首选（星和Ch860）、Starter+及TVBAnywhere+应用观看

由张智霖、吴卓羲、张曦雯、高海宁、姜大卫及江美仪主演的家族商战港剧《璀璨之城》终于来了！

20集《璀璨之城》以澳门为背景，将酒店、娱乐业与家族商业版图交织在一起，揭开一场关于亲情、爱情、权力与复仇的豪门角力。故事围绕官孝贤（张智霖饰）与官孝君（吴卓羲饰）两兄弟展开，他们共同执掌集团，表面上并肩合作，合力建立酒店帝国，暗地里却各怀心思。

为掌握集团大权，削弱弟弟的势力，官孝贤选择将婚姻作为争夺话语权的筹码，高调迎娶检控官洪海允（高海宁饰）。这段掺杂了利益的婚姻不仅将各方势力牵扯进来，也让兄弟两人之间压抑已久的矛盾逐步浮上水面。

黑岛监狱

可在爱奇艺国际站应用或iq.com观看

吴晓亮在《黑道监狱》中饰演凌东国刑警廉明。（取自剧集微博）

16集中国悬疑动作短剧《黑岛监狱》由曾参演电影《流浪地球》《日光之下》的男星吴晓亮，携手盖玥希、贾青等主演，港星张国强也参与演出。

该剧采用架空背景，讲述凌东国刑警廉明（吴晓亮饰）为了破获一宗跨境人口失踪案，不惜潜入与世隔绝的黑岛监狱进行卧底调查。与此同时，南岭国退役特种兵文傍（冯凯饰）为营救一对母女，在走投无路之下被迫入狱服刑。身手强悍的文傍与廉明从最初的互相防备、兵戎相见，逐步走向生死相依，并联手对抗盘踞高墙内的黑帮势力。