我不是大师

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由中国当红小生李现和李一桐主演的24集民国悬疑剧《我不是大师》（简称《我》），改编自易之的小说《我是个算命先生》，也是中国首部聚焦民国反诈题材的剧集。该剧以上官诚明（李现饰）报灭门之仇为主线，穿插了九个环环相扣的单元骗局，包括“美人杀猪盘”“逆水行尸”“仙童降世”等。

李现饰演的上官诚明本是衣食无忧的富家大少爷，因听戏邂逅戏班花旦江飞燕（李一桐饰）。他以为觅得真爱，却在遭遇家破人亡的巨变后，惊觉对方身份不简单。在寻找真相的过程中，他发现江飞燕竟是诈骗组织“天相派”成员。

为替家人讨回公道，上官诚明决定以身入局。他隐姓埋名投身江湖，拜老谋深算的金不换（吴刚饰）为师，苦学江湖秘术，从不谙世事的富家子蜕变为深藏不露的局中高手。当他与江飞燕再度重逢，彼此虽旧情未泯，却也夹杂着试探与戒备。在谎言与猜疑的博弈中，两人相爱相杀，最终选择联手，共同撕开那些利用玄学谋财害命的江湖骗局。

火车惊局身份互换

开篇氛围感十足。上官诚明在行驶的列车上巧妙接近天相派成员吕如晦（魏千翔饰），在套出接头暗号和信物后，趁对方不备将他推下火车，顺理成章地冒用其身份前往广州与天相派其他成员会合。

李现（右）和李一桐在谎言与猜疑的博弈中相爱相杀，最终联手撕开那些利用玄学谋财害命的江湖骗局。（取自剧集微博）

上官诚明奉天相派当地头目胡广元（海一天饰）之命，假扮成富商之子林生祥，蓄意接近富家千金陈庆瑛（王奕婷饰）。他看似与天相派合谋骗财，实际上是想借此打入天相派内部，伺机将组织彻底瓦解。

在夜总会的初次交锋中，上官诚明直接向陈庆瑛坦白“有人雇我来接近你”，随即向她讲述一个“戏子与少爷”的故事。这个故事实际上正是他自己的血泪往事。上官诚明表面上配合天相派引陈庆瑛入局，暗地里却将计就计，最终成功破了天相派的这场骗局。

李现能驾驭上官诚明这个角色。无论是前期痛失家人时的哭戏，意图自缢时的绝望挣扎，还是后期收敛锋芒，沉着设局的隐忍冷峻，都拿捏得恰到好处，毫无油腻感。他的眼神极具故事感，细节处全都是戏。

李一桐饰演的“千面女骗子”江飞燕是天相派核心成员。自幼被送入门派学习骗术，“骗与被骗”成了她刻进骨子里的生存法则。这个角色初登场时自带神秘与清冷感，令人难以琢磨，但随着剧情深入，观众会逐渐窥见她背后的无奈与挣扎。

《我》还汇聚不少老戏骨实力坐镇，包括吴刚饰演的金不换，梁天饰演的杜瞎子。他们将江湖骗子的笑里藏刀，伪善与狠戾，诠释得入木三分，撑起整部剧的群像厚度。

吴刚饰演老谋深算的金不换。（取自剧集微博）

《我》的前几集让我联想起好莱坞导演Wes Anderson（韦斯安德逊）的作品，像是电影《布达佩斯大饭店》（The Grand Budapest Hotel）。在黑色幽默与荒诞讽刺的呈现上，两者有着共通气质，同样依赖高度形式化的骗局叙事和角色的自欺制造笑点。剧中人物越是一本正经，骗局就越显荒谬，讽刺也越发锋利。

注入警世的现实意义

与此同时，《我》在中式悬疑氛围中注入民俗惊悚感，将“赶尸招魂”“香灰显字”等诡谲离奇的民间传说融入单元故事中，营造出一种荒诞而阴森的张力，巧妙地借鬼神说人心。当这些“超自然现象”被上官诚明层层剥开后，最终落脚在对封建迷信的理性祛魅上。这也正是该剧核心所在——层层剥开那些所谓“大师”的画皮，揭露他们不过是精准拿捏了人性弱点的江湖骗子，为《我》的复仇题材注入警世的现实意义。