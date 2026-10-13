新加坡导演曹峻铭擅长刻画青少年和社会边缘族群面貌。他2026年初执导的22分钟短片《考压终途》（One Last Grade，简称《考压》），探讨本地莘莘学子面对的压力，该片是他的“Project One Last”三部系列短片终极篇。第一部作品是2025年的《稻草压命》（One Last Straw，简称《稻草》），聚焦校园霸凌。

这两部作品入围2026年第31届亚洲电视大奖（Asian Television Awards，简称ATA）同样两个奖项，让曹峻铭喜出望外。

两部短片同时入围两个相同奖项的情况较少见。（截图自亚洲电视大奖官网）

《考压》和《稻草》同时入围“最佳短片系列－娱乐类”（Best Short Form Video Series - Entertainment）和“最佳OTT原创娱乐节目”（Best Original Entertainment Programme OTT）。

曹峻铭接受《联合早报》访问时开心报喜：“接到入围消息的时候很惊讶，而且还是两部作品同时入围两个同样奖项！其实最初《考压终途》拍好后放上YouTube是设置为‘私人影片’（private），结果因技术问题不小心被解锁。岂料影片公开后，吸引超过22万人观看，还有不少好评，有400多个留言分享了观后感和自身经历。之前上传的《稻草压命》也吸引7万5000人观看，不少观众留言说自己也经历过校园霸凌，影片让他们产生共鸣。”

《考压终途》带出家长和孩子之间爱的语言和价值观的反思。（BeLive Studios提供）

《考压》由资深演员黄嫊方、姚懿珊、前“才华”男星卓奕和童星蔡幸颐主演。《稻草》同样由黄嫊方携手素人年轻演员参演。

本届亚洲电视大奖颁奖礼11月13日及14日，在越南胡志明举行，曹峻铭将出席颁奖礼。

正在拍摄两部微短剧

曹峻铭透露目前在拍摄两部微短剧，未来除了继续拍短片，也会朝微短剧创作发展。

《稻草压命》刻画校园霸凌对年轻人的身心影响，引起许多网民共鸣。（BeLive Studios提供）

不久前，资讯通信媒体发展局（IMDA）和TikTok携手合作，助力媒体专人提升微短剧制作能力，开发原创 IP，并制定策略推动内容商业化。这也是资媒局近期推出的“数码内容与能力发展计划”（Digital Content and Capability Development，简称DCCD）项目之一。

曹峻铭说，会积极申请相关援助。“IMDA和TikTok的这次合作对本地创作人来说，相信会有很大帮助，起码在资金上就会减轻不少。微短剧和短片与传统电影的结构及‘影像语言’是不同的，拍摄手法和思维也必须转弯和适应。”

对于新的影视创作挑战，曹峻铭信心满满，他也会继续拍摄自己最擅长的社会写实作品。