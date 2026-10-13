对香港导演彭发来说，一部电影开拍，无论最终拍得好不好，至少先做成了一件实在的事：让一群人有工开有饭吃。

彭发日前为自编自导，将于10月15日公映的香港惊悚片《拾荒法师》接受《联合早报》电话专访。片中多次提到“功德无量”，记者问这位电影人如何做到这四个字，他首先想到的是片场忙碌的工作人员。

他说：“最大的功德，就是让很多人有工作有收入。每次拍戏，我都会悄悄看看现场有多少工作人员，看着大家努力工作的样子，心里很感慨。先不论电影拍得好不好，在如今的电影行业，起码大家有工开有收入。”在他看来，投资方愿意出资让电影开拍，也是在做一件有功德的事。

斥线上批评“零成本”

彭发接着谈到电影人的现实困境：辛苦拍完一部电影，未必能争取到足够的影院排片；即使上映，也未必有人看。更让他感到无奈的是，有些人连电影都没看，便在网上断言是“烂片”“垃圾”。他感叹：“因为网上批评是不需要成本的。”

他坦言面对这些声音，电影人也会问自己“为什么要拍”，但问归问，仍放不下。“我知道自己很傻，但我们一定要坚持，首先要相信自己，我的戏不是垃圾。”

他将这份心声写进《拾荒法师》，借何超仪饰演的蓝姐道出：“人家笑我傻，但再傻我也要继续。”他直言，这句话是替电影人说的，也是为何超仪量身打造的。何超仪多年来坚持拍电影，即使作品受到非议，仍热爱这份工作。拍摄这部戏时，彭发从电影人的处境出发，引导何超仪进入角色。

何超仪既是主演，也是投资方。彭发说，她到了片场，会清楚分开身份，在拍摄与创作过程中做好演员的本分，这点让他欣赏。

片中蓝姐拾荒，为孤魂做功德，灵感来自彭发与朋友的一次闲聊。朋友的哥哥是法师，据对方所述，哥哥会捡拾街上的垃圾，为依附其中的孤魂做功德。

彭发想借电影故事传达两点：一、每个人都会遇到不如意的事，面对阴影不轻言放弃，相信人定胜天；二、帮助别人不求回报，便是最大的功德，做功德未必靠大笔捐款，千钧一发时伸手扶住一个人，同样意义重大。

没人敢向他提议用AI

AI已广泛应用在影视制作，彭发仍有自己的创作坚持，连身边的团队也不敢向他提议“用AI”。

问起片中最难拍的戏，他提到蓝姐在梦境中被血水淹没的镜头。为了让水从床底两侧涌出，团队费尽心思解决机械与技术问题，单是这个镜头便耗资50万港元（约8万新元）。

是否有人建议改用AI或电脑特效？彭发答得干脆：“首先我就不会接受，所以没人敢在我面前提议。”

片中也有彭发向旧作《见鬼》致敬的画面。陈家乐饰演的警察突然被“开天眼”，看见站在电梯里的诡异老伯，让人想起《见鬼》中令人毛骨悚然的一幕。彭发坦言，这一呼应是刻意安排的，打趣说：“加进去，纪念一下自己。”

陈家乐边拍边怕

陈家乐在电访中自认胆小，拍《拾荒法师》却得走进废置场所、荒山野岭，直言“一边拍，一边怕”。不过能与彭发合作，让他格外开心。他说：“我是从小被彭氏兄弟的电影吓大的。”

陈家乐在《拾荒法师》饰演被“开天眼”能见到鬼的警察。（邵氏机构提供）

谈到一场夜间水中搏斗戏，陈家乐忆述，当时香港连日下雨，水位从脚踝涨至腰部，水底还有石头、碎玻璃和垃圾。他与同场的演员张文杰都擦伤，让剧组颇为担心，但评估情况后，台前幕后坚持完成拍摄。

陈家乐（左）与张文杰拍摄夜间水中搏斗戏时都擦伤。（邵氏机构提供）

戏里，陈家乐的警察角色被尸体压住，被开天眼见鬼，还落水搏斗。记者问出“地狱难题”：现实中最不想遇上哪一件？

他选了“被尸体压”，“小时候看鬼片，很多怪事都是从接触尸体开始的，所以真的不希望发生在自己身上。”开天眼难道就不可怕？他倒想得正面，说若能因此获得帮助他人的能力，也算是好事。

问起2026年余下两个月最想实现什么心愿，陈家乐说：“希望可以去新加坡！”

原来他从未到访本地，听太太连诗雅分享来新录节目的见闻后，很想亲自来逛逛和吃美食，若能来新工作，顺道体验生活，就更理想了。