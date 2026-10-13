（综合讯）10月14日即将迎来77岁生日的刘松仁，近日在戏院被网民偶遇时因拄拐行走、步履蹒跚，引发外界对他健康状况的担忧，甚至一度传出“二度中风”的消息。对此，刘松仁于12日罕见发文，坦承自己确实正在经历病痛，但正面否认了“二度中风”的谣言，并向关心的粉丝喊话：“请大家对我有点信心，我是有能力应付的。”

刘松仁在微博发布千字长文，回应外界对其身体状况的持续猜测。他解释，之所以不公布具体病名，是希望避免引发不必要的负面联想与猜测；同时他也为让亲友及粉丝挂心深感抱歉，希望大家不必过度担心。

面对生老病死，他展现一贯豁达的一面。他坦言，这几年虽然经历衰老与疾病，却反而是自己人生中最开心、幸福与自在的阶段。

对于退休生活成为大众茶余饭后的谈资，他也幽默地说，这未尝不是自己从事演艺工作50余年来，另一种形式的生命延续。

比起健康话题，刘松仁更希望外界将目光投向现在的他以及正在推进的工作。他透露，目前除了将音乐剧《利玛窦》改编为简化版剧本，希望供特殊学校排演外，还在筹备两本新书，一本分享人生体悟，另一本则梳理影视行业数十年的发展与兴衰。