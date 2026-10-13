（综合讯）美国女星Selma Blair（莎玛布莱儿）日前在一趟从洛杉矶飞往纽约的航班上突然失控，因涉嫌殴打并咬伤机组人员，在飞机降落后被警方拘捕。

据了解，事发于10月11日晚间。涉事航班在飞行途中，Blair出现攻击性行为，她甚至用头部撞击机舱隔板，机组人员随即报警求助。当飞机降落纽约肯尼迪国际机场后，执法人员立即登机处理，并使用约束带将其制服。随后，警方确认涉事乘客身份为Blair，将其拘捕并送往医院接受医疗评估。

据执法部门透露，除了涉嫌咬伤并拳打乘务员外，Blair在送医途中还袭击了一名执法人员，多次脚踹对方头部。抵达医院后，她又对护理人员动粗。事件共导致两名机组人员受伤，其中一人被送医进一步检查。目前，联邦调查局（FBI）已介入调查。

事后，Blair的发言人回应称，她当时遇到了“突发医疗状况”，才导致了相关异常行为，目前身体状况已趋于稳定。她的律师也已赶往医院会面，并接手照料她同行的宠物犬。涉事航空公司发表声明强调，对任何扰乱秩序或违法的行为均采取零容忍态度，乘客与机组人员的安全始终是首要考量。

54岁的Blair曾出演《律政俏佳人》（Legally Blonde）、《地狱怪客》（Hellboy）等电影，并于2018年公开自己患有多发性硬化症（Multiple Sclerosis）。

据悉，这并非她首次在航班上发生失控行为。2016年，她在一趟由墨西哥飞往洛杉矶的航班上也曾因失控被用担架抬下飞机送医。随后她公开道歉，称当时将酒精与处方药混合服用导致意识丧失，并坦言那是自己犯下的重大错误。