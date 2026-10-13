（香港讯）由张智霖、吴卓羲等主演的TVB台庆剧《璀璨之城》于10月12日晚首播，首次挑战彻底黑化角色的张智霖，在剧中饰演野心勃勃的豪门长子。

首集剧情讲述张智霖渴望接任集团主席，却发现“父亲”姜大卫更意属“弟弟”吴卓羲，心有不甘的他找“红颜知己”陈晓华上演激情床戏借机“泄愤”。

第一集中，最吸睛的莫过于张智霖与陈晓华的这场亲热戏，两人从玄关门口一路拥吻至床上，张智霖更因应剧情对陈晓华“上下其手”，这场戏迅速在网上掀起热议。

谈及这场重头戏，张智霖在接受港媒采访时笑称事前并没有做特殊的心理准备：“不过拍摄时为了配合机位和动作，我和导演、摄影师、灯光师以及对手演员讨论研究了许多次，毕竟很多细节都需要相互配合。陈晓华当时有些紧张，我自己其实也有紧张感，但这种紧张感是必要的。”

张智霖还透露，虽然自己早已看完了整部剧，但首播依然坐在电视机前重新收看，“又是另一种完全不同的感受。”被问及妻子袁咏仪是否有陪在身旁观剧时，他笑着回应：“有啊，全家人坐在一起看，不知道看得有多开心！”