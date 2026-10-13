（综合讯）近来任贤齐忙于巡回演唱会，其18岁的儿子Cody低调随行，在台下为父亲加油，近照也随之曝光。

根据台湾媒体报道，Cody继承了任贤齐标志性的浓眉与凤眼，拥有超过180公分的高挑健硕身材与黝黑健康的肤色。据悉，他不仅擅长户外运动，更展现出过人的音乐天赋，曾将自己的原创歌曲卖给美国音乐人，让任贤齐感到既惊喜又骄傲。

日前，任贤齐的巡回演唱会来到内蒙古呼和浩特站，全场万名歌迷挥舞荧光棒热情欢呼。坐在前排观众席的Cody一身运动装打扮，神情镇定地看着台上的父亲演出，似乎早已习惯父亲的高人气。

Cody的外形与任贤齐堪称“一个模子刻出来的”，更继承了父亲的音乐细胞与不服输的血性。他在笛子和打鼓方面功底扎实，任贤齐曾透露儿子的演奏水准已达演奏级别。随着不少星二代接连入行的趋势，任贤齐曾征求过儿子的意见，但Cody明确表示不想入行，任贤齐对此完全尊重，从不强求。

有网民说在演唱会现场拍到了任贤齐的儿子Cody。（互联网）

提及儿子，任贤齐眼中满是自豪。他曾带Cody前往宁夏沙漠体验越野拉力赛，在飞砂走石的恶劣环境中，Cody两天内骑完100公里，甚至为了争夺“金头盔”奖展露出极强的求胜心。儿子独立勇敢的表现令任贤齐深受感动，并以此为灵感创作了单曲《一起冲》。

幕后低调钻研音乐

虽然无意走到台前，但Cody一直在幕后默默钻研音乐，目前正在学习编曲与音乐创作。他从未依靠父亲的名气，15岁时就凭实力将几首原创作品卖给美国音乐人，赚取了第一笔约100多美元（约128新元）的版权费。

在他的成长过程中，任贤齐既是愿意牺牲休息时间陪孩子的父亲，也是带儿子开阔眼界、锤炼男子气概的热血导师。不过，任贤齐曾打趣透露过自己的“小烦恼”：随着儿子长大，无论自己开车还是骑车去接他放学，都会遭到儿子的嫌弃与不耐烦。尽管如此，他对孩子的父爱依然无悔，曾深情感叹：“我愿意为了儿女，再努力打拼十年。”