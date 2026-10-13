新马一带烟霾持续恶化，艺人赖宇涵再次化身“GUCI阿姨”搞笑出动！日前他在社交平台发布了一段46秒的视频，只见“GUCI阿姨”在重重烟霾中痛苦地趴地爬行，背景音乐旋律是马来西亚歌手李佳薇演唱的《甲乙丙丁》，但歌词搞笑改为：“烧的火有完没完／烟都吹进我的房／让我眼睛敏感／咳到受伤／老板还要我天天上班。”这段视频在发布短短25小时内，便迅速在IG斩获上百万播放量，甚至引发网民传唱。

赖宇涵10月13日接受《联合早报》采访时说，这阵子正忙于贺岁电影《一路金喜》的后期制作，原本无暇更新社媒，但见烟霾迟迟没有退散的迹象，觉得该出来发声了。他只用了一个晚上写出歌词，并交由AI（人工智能）演唱，这也是他首次在创作中使用AI技术。

他指出，最近政府也在提倡AI应用，自己是时候尝试在“对的地方”进行实践，学着与AI共存：“大家一直担心被AI取代，但我觉得它只是一个辅助工具，无法完全取代人类。我们要学着如何在对的时间和地方善用它。”

他举例说，过去录唱歌曲必须进录音棚，不仅耗时也烧钱。像这次以烟霾为题的搞笑短视频，如果特地进棚录音，“等录完出来，可能烟霾都散了，哈哈。”

赖宇涵补充道，这次视频的卖点不在于演唱者是谁，而在于歌词本身，“只要清楚卖点在哪就可以了。所以我们干脆用AI唱，拍摄起来也容易。”

谈及烟霾带来的影响，他坦言，从新加坡住处的阳台望出去，能见度依然很低。为此，他日前购买了一台空气净化器：“没有颜色和款式可以选，最后一台我就拿走了。”

他平时没有开冷气的习惯，喜欢家中保持自然通风，通常只吹风扇，但烟霾给他的日常生活带来不便，上周他更因此连续偏头痛三天，甚至痛得无法正常工作，只能躺平休息。

他还透露本身有哮喘病史，虽然已30年未曾发作，但连日来确实感到呼吸不太顺畅。“我和助理说，一定要经常‘check on me’（留意我的状况），因为我是一个人住！”

不过，赖宇涵也庆幸电影《一路金喜》在烟霾来袭前就已经杀青，开玩笑说：“不然可能就要改拍《雾锁南洋》了。”他预告，接下来将推出第二个跟烟霾题材相关的搞笑视频，歌词都写好了，“我已经写好三首，第二首这两天就会发布。”

林明伦吁外出戴N95口罩

除了赖宇涵借搞笑视频发声外，其他本地艺人也在社媒表达了对这场烟霾的无奈。

林明伦13日中午在IG发布了一张与太太陈毓芸戴着N95口罩的合照，并写道：“外出时请戴上N95口罩，这种烟霾会损害我们的肺部。真令人难过，我想念蓝天和朵朵蓬松的白云。”

洪俊扬12日也在IG有感而发。（取自艺人社媒）

音乐人洪俊扬12日也在IG限时动态晒出一张烟霾笼罩的天空照，有感而发地说：“这绝对是我迄今为止见过，感受过最严重的烟霾之一。到处都是烟霾，这个距离内什么也看不清。”