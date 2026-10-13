（首尔讯）金秀贤（Kim Soo-hyun）2025年3月被指控在已故女星金赛纶（Kim Sae-ron）未成年时期与她交往，涉嫌违反“儿童福利法”。经历一年多的调查与煎熬，金秀贤终于洗刷冤屈，警方调查后日前已决定不予起诉。

韩媒“Dispatch”10月13日报道，警方对金赛纶生前使用过的电子设备做数据取证，复原了多部手机等设备中的对话与图片，并未发现她与金秀贤交往的证据。相反，警方查出在2017年至2018年期间，金赛纶曾与至少四名男性保持亲密关系，而在她与家人及熟人的对话中，几乎从未提及金秀贤。

报道也指出，根据数据显示，金赛纶在2017至2018年使用iPhone 7期间，与金秀贤的通话次数只有三次，iPhone 8中也未发现任何交往痕迹。

金赛纶储存在云端的近200张KakaoTalk截图中，大部分都连同发送者姓名一并截取，但其中约10张截图的对话对象被修改为“未知”。（取自艺人IG）

此前，金赛纶遗属与YouTube频道“横竖研究所”经营者金世义（Kim Se-ui）曾指控，当年27岁的金秀贤自金赛纶15岁起与她交往长达六年。金秀贤则坚称，自己仅在2019年夏天至2020年秋天与已成年的金赛纶短暂交往了一年多，并指控遗属和金世义提交的录音档是AI伪造，通讯应用KakaoTalk的对话记录也经过篡改。

警方调查后证实了篡改事实。金赛纶储存在云端的近200张KakaoTalk截图中，大部分都连同发送者姓名一并截取，但其中约10张截图的对话对象被修改为“未知”，其中包括2016年那句最具争议的“我何时才可以抱着你睡”。原始记录显示，该信息的发送者其实是另一名男艺人的本名。警方通过比对对话内容、语气和拼字习惯，最终确认该信息的真实发送者为该艺人，并非金秀贤。

报道还指出，金世义曾指示员工，将对话对象显示为“未知”的截图直接修改为金秀贤的名字。

目前，金世义已因涉嫌名誉毁损、违反“性暴力犯罪处罚法”、“跟踪骚扰处罚法”等罪名遭到羁押起诉。据调查，他通过造谣指控金秀贤进行超过25次直播，共赚取广告收益1.15亿韩元（约10万9800新元）及网民打赏5440万韩元（约5万2000新元），累计获利高达1.694亿韩元（约16万多新元）。