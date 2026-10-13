（香港讯）前港姐翁慧德在嫁给武打男星邹兆龙后便淡出演艺圈，早期邹兆龙被爆偷吃、帮小三洗底裤曾陷入出轨丑闻，翁慧德当时罕见发表声明力挺丈夫，随后继续低调神隐。最近，她难得重返幕前接受采访，59岁的她依然保养得宜，身材健美，被网民大赞是名副其实的天然“美魔女”。

翁慧德是中德混血儿，1989年参选香港小姐，荣获“最上镜小姐”及“最佳泳衣演绎”奖，赛后签约成为电视台艺人。除了参演电视剧，她也接拍过广告和多部电影，其中在1989年与张敏、邱淑贞和周慧敏合演《精装追女仔3》，至今仍被我网民誉为90年代“四大美人”之一。1990年，她代表香港参加世界模特儿大赛，虽未获奖，但自此开启了职业模特生涯，1999年与杨峥、琦琦和马诗慧等人被封为“香江十大名模”。

翁慧德（右一）与丈夫邹兆龙（左一）育有三子女。（互联网）

在事业得意之际，翁慧德于1999年与凭借《九品芝麻官》中“常威”一角爆红的台湾武打明星邹兆龙，在美国洛杉矶注册结婚。婚后，她陪同丈夫移居美国，逐渐淡出娱乐圈，并先后于2003年4月诞下一对双胞胎儿子，随后又生下小女儿，专心相夫教子。

绝迹公众场合多年的她，直到2017年因邹兆龙爆出出轨风波才再次引发关注。当时，爆料者在网上公开与邹兆龙的合照及私密语音对话聊天记录，包括摸大腿、揉脚底等照片，甚至声称男方打算离婚。随后，邹兆龙发文向妻子道歉，翁慧德也罕见发声明护夫，表示两人相守28年，事件并未打乱生活步调，自己深信丈夫，并将爆料视为炒作。

之后，她继续低调生活了近10年，直到近年才重回幕前，与好友林颖娴开设网络频道，并担任嘉宾受访。保养得宜的她脸上几乎不见岁月痕迹，她在采访中透露，一对双胞胎儿子已经大学毕业开始工作，小女儿也已升上大学。

谈及丈夫，她笑称邹兆龙依然很能打，但也劝他适度减产，不用那么拼，因为拍打戏真的很辛苦。回忆起当年的演艺生涯，身形高挑的她坦言，当时觉得自己的身材不太适合演电视和电影，“最终选择离开演艺圈，是非常明智的决定。”