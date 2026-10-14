（香港讯）香港名媛蔡天凤碎尸案震惊社会，自9月21日在香港高等法院开庭，至今已经约三周。由于本案控辩双方皆由外籍大律师代表，加上主审法官还是英国籍，聆讯过程全程以英语进行，不仅让三名被告须戴耳机听翻译，也意外导致原本逾百名排队旁听的民众人数大幅减少至约30人。

据报道，控辩双方律师都是法界资深人士，控方律师代表郭莎乐更是香港电影《正义回廊》中的原型人物。

蔡天凤案三名被告为死者前大伯邝港杰、前家翁邝球以及前夫邝港智，被控谋杀及阻止合法埋葬尸体等罪。控方外聘资深外籍大律师郭莎乐（Charlotte Draycott）代表；三名被告也都由资深外籍大律师代表辩护。

香港电影《正义回廊》改编自2013年香港“大角咀肢解父母案”，该案律师郭莎乐这次担任蔡天凤案控方大律师。（互联网）

代表控方的资深大律师郭莎乐被指来头不小，因她正是改编自2013年香港“大角咀肢解父母案”的电影《正义回廊》中，由苏玉华饰演的辩护律师“游嘉莉”之角色原型。当年郭莎乐为该案件的次被告、智商只有84的谢臻麒辩护，该案件也是外籍法官审理，控辩双方皆是外籍人士。案中主被告周凯亮后来被判终身监禁，谢臻麒被裁定谋杀罪不成立，阻止合法埋葬尸体罪被判囚一年，但因为已经还押两年，已覆盖其刑期，最终当庭释放。

苏玉华曾在社媒晒出与郭莎乐的合照，并称对方是“超级重要的人物”，形容这是一场“梦幻又神奇的聚会”。如今这位极具传奇色彩的资深律师亲自披挂上阵处理蔡天凤碎尸案。

蔡天凤案件的审讯预估需时40至45天，全案也持续受到国际瞩目。

苏玉华（左）在《正义回廊》中扮演蔡天凤案控方律师郭莎乐。（互联网）

案件开庭揭冷血内幕

检方2日开庭首度揭露令人毛骨悚然的案件内幕，前夫邝港智一家在案发前两周便开始四处采购绞肉机、电锯、大汤锅和铁锤等工具，更找到前夫事前“演练杀人”的监视器画面，邻居也出面证实案发当晚，在命案地点闻到“特别的”料理味道。

控方指出，呈堂的涉案铁锤上验出前夫的DNA，与蔡天凤头骨的致命伤势高度吻合，并掌握多段监视器画面。当天蔡天凤搭乘前大伯邝港杰驾驶的七人座车准备去接女儿，前夫中途上车，疑似是为了避免蔡天凤起疑，前夫父子三人刻意在她每天接送女儿的同条路上，租了一间空房。

随后前大伯把车开到作案现场，前家翁驾驶的另一台七人座车已在场接应，两辆车刻意一头一尾停放，制造出不易被旁人察觉的“私人通道”，而根据手机通联记录研判，当时蔡天凤可能已经失去意识或死亡。监视器拍下前夫在期间换了上衣，并在车外四处张望、活动手指关节，神情显得相当冷静，随后前家翁和前大伯合力从车后座吃力地搬出一个白色箱子移入屋内。

检方相信当时蔡天凤就在箱子里面，附近邻居也证实，当天下午曾听到屋内传出疑似电锯的运转声，并闻到“特别的”煮东西气味。检方指出，前夫父子三人在把蔡天凤被肢解后，在汤锅内加入红萝卜等食材熬煮，并非意图食用，而是为了掩盖尸臭味，当警方到场时，遗体已被煮到难以辨认。

蔡天凤（右图）和前夫邝港智。（互联网）

控方首度曝光监视器画面

控方也首度曝光监视器画面，揭露前夫与哥哥在案发当天，于咖啡店商讨杀人计划，当众模拟“往死里打”的动作。监视器更录到有男声说着：“重点是要烫啊！”等处理尸体的对话。

检警调查指出，前家翁在案发前半个月便已租下大埔龙尾村的村屋，并备妥切肉机、大汤锅、胶带、防护胶靴及二手冰箱等犯案工具。案发当天，身为蔡家司机的前大伯开车接蔡天凤先去看房，途中趁空档与弟弟、也就是蔡天凤的前夫在咖啡店碰面。店内监视器清楚录下两人讨论杀人计划，包括如何以铁锤袭击蔡天凤，前大伯先做出把头往下拉扯，再猛力敲击头部的动作，随后前夫也跟着练习，并事先把要更换的衣物放上车，前大伯再开车去接蔡天凤，准备带女方去接小孩放学。

蔡天凤上车后，前夫佯装在路上巧遇，跟着搭顺风车。根据通讯纪录推测，蔡天凤在下午2时44分与家婆的语音及信息互动突然中断，猜测这时应已在车内遇害，之后车辆驶向作案地点龙尾村屋，和前家翁会合，两辆车的停放位置故意做出视线死角。监视器可看到车子停下后，前大伯先行下车拉筋，前夫在车内待了六分钟才下车。控方痛斥他在杀人后，还神色自若地留在车内换衣服，下车后甚至还有心思抽烟，随后穿上胶靴和哥哥、爸爸把装尸体的箱子搬进屋内。

在父子三人搬尸时，监视器更录到有男声说着：“重点是要烫的啊！”以及“空间够……换位置换位置……”等处理尸体的对话，证实死者当时已被装箱运入屋内，而肢解尸体则由前家翁及前大伯负责执行，前夫犯案后迅速拿钱逃亡，最终在码头落网。

蔡天凤的前大伯（左图）和前公公也参与犯案。（互联网）

无止尽资助前夫一家却遭忘恩负义

控方在开案陈词中指出，这起悲剧的根源全因金钱纠葛而起，生前家境优渥且善于投资的蔡天凤，生前无止尽地资助前夫一家的生活，后因孩子教育问题要将送给家翁的豪宅卖出，两人撕破脸。眼见蔡天凤加速卖房，前家翁愤怒无比，认为自己将一无所有，深信只要蔡天凤一死，自己就能占有豪宅，于是与两个儿子开始计划杀人分尸，藉此谋夺家产。

在和前夫离婚后，蔡天凤和现任丈夫谭方骏相恋后生子，谭方骏和蔡天凤、邝港智是学生时期好友，中间出国留学，蔡天凤和邝港智结婚，等到谭学成归国，蔡天凤和邝港智的感情也画下句点。虽然蔡天凤尚未办妥离婚手续，但谭方骏仍举办盛大婚宴，两人感情相当甜蜜，也常陪蔡天凤去探视她与邝港智的孩子。

蔡天凤学生时代和邝港智相恋，18岁怀孕后结婚，两年内生下一对子女，但前夫始终没有正当工作，全由蔡家资助。邝港智家境普通，爸爸曾是警长，住所还是警察宿舍。除了提供巨额现金援助，蔡天凤对前夫家的照顾更是“全套式”，因为担心现任夫家可能不习惯与她和前夫生的两名子女同住，另外买房给前夫一家居住。她为了省下高额税金，把房产登记在前家翁名下，并提供七人座私家车，聘请私人司机及女佣照顾生活起居，甚至聘请前大伯担任私人司机。

因为和前夫生下的女儿就学问题，蔡天凤2022年决定出售记在前家翁名下的豪宅，前家翁为了维持优渥生活拒绝搬离，双方多次发生激烈争执，前家翁甚至企图动手殴打蔡天凤。蔡天凤生前向妈妈委屈诉苦：“我和他的儿子已离婚数年，但我仍在帮他。这样的人实在是忘恩负义。如果他不是鬼，他是甚么？老实说，他会得到报应的。”