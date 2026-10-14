接招吧！制作人

The Producer

可在HBO Max观看

千禧时期的华语乐坛，一首歌红起来有多夸张？

电台播到你会跟着唱，打开电视歌手还在打歌，走进唱片行又被轰炸。没有社媒流量密码，歌能不能火，靠幕后慢慢磨，再加一点运气。

我以前在娱乐杂志跑过音乐线，一听说《接招吧！制作人》要拍那个风光年代，就冲着题材开追了。

杨祐宁、9m88、马念先和陈昊森领衔，周华健、许志安、萧煌奇、曾沛慈、凤小岳等轮番客串，金曲乐团落日飞车和Trash也来了。这阵容，够办一场音乐节。

戏早在2021年拍完，但仓底货又怎样，本来就主打复古。可惜怀旧道具样样讲究，却没拍出当年人人争着打造下一首金曲的狂热。造星神话和狗仔文化也轻轻带过。年代旧了点，拍法更老土。

彩蛋也会开出空盒

首集两代音乐人的碰撞倒是精彩。流行音乐究竟要坚持自我，还是迎合大众？新人乐团想保留歌曲《晴天娃娃》的摇滚味，王牌制作人吴培祖（杨祐宁饰）却要改成好卖的抒情歌。各执一词，谁也不肯低头，这种理念交锋才叫好看。

这部剧灵感来自作词人黄婷的唱片圈经历。她因喜欢陈昇认识了刘若英，探班时走进李宗盛的工作室，后来当了他的助理20多年。剧中廖苗君（9m88饰）也误打误撞入行，跟着吴培祖做音乐。师徒俩每集遇上一名歌手，解决难题并端出新歌。部分单元有真人故事作底，猜原型很过瘾，可惜猜中了也未必好看。客串如同拆盲盒，全看手气。

凤小岳饰演的情歌王子被拍到和男友约会后，决定公开认爱。（HBO Max提供）

凤小岳演的情歌王子被拍到和男友约会，公司急着拿假恋情当烟雾弹，他却决定公开认爱。放在当年保守的社会，情歌王子出柜，唱片公司哪可能只说声“尊重你的决定”就放过他？桥段脱离现实，台词又肉麻，谁演谁尴尬。

曾沛慈演的情歌天后太幸福，唱不出失恋的痛，但未婚夫一出轨就秒进状态，这个反转未免太俗套。萧煌奇演回自己，搞笑迷信设定加上感人祖孙情，本该笑中带泪的卖点拍得又闷又淡。

曾沛慈（右）饰演的情歌天后因为太幸福，唱不出失恋的痛。（取自华研国际脸书）

幸好彩蛋盲盒也有拆对宝的时候。许志安演香港天王，一开口自带港式幽默，以为录歌可以速战速决，偏偏吴培祖不让他随便过关。被折磨了几天，他才听出自己唱得有多敷衍。有没有用心，耳朵一听就知道，这段好笑也有说服力，许志安总算没白来客串。

最新一集周华健、周厚安父子难得同台飙戏，果然有惊喜。周厚安把艺术片导演的臭脾气演得传神，跟吴培祖抬杠的戏码超爆笑，是本剧亮点之一。

故事撑不起黄金年代格局

戏里的师徒关系也没在原地踏步。廖苗君早期鲁莽，闯了祸还敢跟老板顶嘴。后来她开始懂得观察录音室气氛，知道怎样应付大牌，吴培祖还让她试写歌词。歌手出身的9m88演活了菜鸟冲劲，只是每集得让位给客串歌手，成长线有点跳跃，少了练级的爽感。

陈昊森曾有“小金城武”之称，这回演乐团主唱有点油，跟9m88的暧昧感情线也擦不出火花。杨祐宁演的魔鬼制作人起初挺有趣，可惜痞帅大叔魅力高开低走。

说的是华语乐坛鼎盛时期，看着却多是录音室的小风波，撑不起那个黄金年代的格局。更难接招的是原创歌，既然号称拍金曲的诞生，但除了《晴天娃娃》，没有一首新歌让人想重播。

客串有强有弱，歌曲有好有坏。这张怀旧专辑曲目看似华丽，听完却少了一首直击灵魂的主打歌。