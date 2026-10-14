泰森：拳王传奇 Tyson

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四集纪录片影集《泰森：拳王传奇》深入探索传奇拳王Mike Tyson（迈克泰森）的一生与复杂的历史评价。

这部纪录片回顾泰森在纽约布鲁克林区的艰苦童年和拳击启蒙，以及他在1986年以20岁之龄成为史上最年轻重量级世界冠军的辉煌岁月。

纪录片以未公开的档案资料与全新访谈，还原擂台霸主与真实人生之间的拉扯，直面他生涯中的监禁、药物和酒精成瘾、金钱危机、公众形象崩溃，以及伴随一生名声的巨大争议。

幻视任务 VisionQuest

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八集漫威电视全新真人迷你剧《幻视任务》与《旺达幻视》（WandaVision）和《女巫阿加莎》（Agatha All Along）共同构成漫威西景镇故事的“衍生剧三部曲”，是该三部曲的收官之作。

剧集承接《旺达幻视》的结局，被重启、失去原有情感的“白幻视”为了躲避试图将他武器化的组织，一直处于隐居状态。为了寻回记忆、新的人生意义与人性，他进入由自己程序构成的“心智空间”中，与多位曾深度嵌入他程序中的人工智能人格进行对谈——其中包括他的创造者兼宿敌Ultron（奥创）。

然而，幻视低调的生活很快被打破，雇佣兵“圣骑士”（Paladin）接下了悬赏他的追杀令。在逃亡途中，幻视遇到拥有神速力的神秘少年，这个少年很可能就是他转世重生的儿子。