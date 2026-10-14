（烟台讯）第35届中国电视剧“飞天奖”颁奖典礼日前在山东省烟台举行，宋佳凭借《山花烂漫时》中张桂梅一角获得优秀女演员奖。此前，她已凭借这一角色获得第30届上海电视节白玉兰奖最佳女主角奖、第33届中国电视金鹰奖最佳女主角奖。至此，她凭同一部电视剧集齐飞天奖、白玉兰奖、金鹰奖三大电视剧奖项，成为首位达成这一成就的中国女演员。

优秀男演员奖由王仁君凭借《浴血荣光》获得。优秀导演奖归《生万物》和《海天雄鹰》，优秀编剧奖由《沉默的荣耀》编剧团队获得。此外，《山花烂漫时》《我是刑警》《日光之城》《海天雄鹰》《春风化雨》《我的阿勒泰》《南来北往》《小巷人家》《国色芳华》《沉默的荣耀》《归队》《浴血荣光》《反人类暴行》《我们的河山》等16部作品获得优秀电视剧奖。

于和伟凭《沉默的荣耀》中吴石一角摘得白玉兰、金鹰两座奖杯，只差一座飞天奖，便能成为继孙红雷和雷佳音之后，第三位达成“一串三”的男演员，结果却止步入围。但宋佳却成为中国首名完成“一串三”（一个角色赢三大奖）的女演员，不久招来议论。不少人为《小巷人家》的闫妮，甚至《生万物》的杨幂、《我的阿勒泰》马伊琍意难平。

另一方面，王仁君获奖后，曾在经典剧《知否知否应是绿肥红瘦》中饰演嫡长子“盛长柏”的他，公开感谢“盛家人”，让剧粉集体破防，纷喊感动。在《知》饰盛明兰的赵丽颖也发文“恭喜二哥哥哈哈哈哈哈哈哈”，扮演母亲的刘琳则喊话“中了中了，我盛家儿女个个都是好样的”，其他演员也纷纷以剧中逻辑互动，瞬间将剧粉拉回多年前追剧的时光。

其实，在2024年的第34届飞天奖上，赵丽颖凭《风吹半夏》获得优秀女演员奖时，王仁君早曾发文祝贺：“二哥哥以你为傲”。

“盛家兄妹”双双把飞天奖视帝、视后收入囊中，整个“盛家剧组”也集体上线“沉浸式”玩梗祝贺，将家族氛围感直接拉满。这种播出多年后主要演员依然保持深厚情谊，并且完全不脱离角色设定的“神仙售后”，且珍视角色，全员默契配合的仪式感，让无数剧粉感受到戏里戏外的双重温暖，因而集体大呼感动破防。