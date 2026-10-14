一名歌手在忙碌又疲惫的行程之间，该如何调整状态？陈小春的一句话，曾点醒张远。

41岁的张远近日来新加坡宣传，接受《联合早报》访问时说，这几年几乎没有停下脚步。今年参加竞技综艺《歌手》两个多月，完成七场直播比赛，同时还要兼顾七八场演唱会和音乐节。节目结束后，他原本想休息，却又得继续工作，包括10月的个人演唱会，以及“再就业男团”六位成员的集体演唱会，行程依旧紧凑。

张远（左一）和陈小春（左三）曾一起出演《披荆斩棘2025》。（视频截图）

时隔两年再登《歌手》做“实验”

面对忙碌的工作行程，张远如何休息，调整状态？张远坦言自己曾向前辈陈小春请教，对方的一句话让他印象深刻：“你不做，反正有人做。”这句话给了他很大的提醒。

张远说：“以前我们的偶像，包括很多港台艺人，都非常敬业，那种敬业程度可能是我们这个时代很难真正体会到的。那个年代，他们面临的竞争和生活压力，让他们没有所谓‘休息’这件事。只要有机会，就一定要上，不会想太多别的。”

张远时隔两年再次登上《歌手》舞台，他认为心态上有了明显变化：“两年前我是为了圆一个梦。之前我有一个执念，觉得只有上了《歌手》的歌手才算歌手。而且那是一个特别考验自己的唱功、稳定度和心态的地方，因为毕竟是直播，所以你不能有瑕疵。”

今年上节目，他则带着经验去做“实验和体验”。谈到首场演出就挑战网络红曲《壁上观》，他说：“很多人说我一上来就唱了一首‘抖音热歌’，但在我心里，《壁上观》从来不是所谓的网络歌曲。它之所以出圈，被更多人听见，是因为它描绘的意境能让人产生很强的沉浸感。”

他认为，有时候大家会有一个误区，认为只要一首歌被听得多、传播得广，就是网络歌。“其实每个人对音乐或许都有自己的高低判断，但音乐本身是很纯粹的。抛开偏见和既定印象之后，最直接的感受才是最重要的。”

上综艺节目展现活泼一面

除了音乐竞技节目，张远也在《快乐老友记》等综艺中展现更活泼的一面，他笑说：“我觉得自己是个蛮奇怪的人，可能因为我是双子座，随时都会变成不同的样子。比如在参加《歌手》时，我有时候会很想‘综艺’起来，因为现场大家都很紧张，不敢说太多话，加上又是直播，大家都怕说错。如果那是在录综艺节目，我可能早就嗨起来了。”

难道他原本就是个很外放的人？张远笑说并非如此：“以前太拘谨、太听话了，长大以后才慢慢把自己比较闷骚、狗血的一面释放出来。这也是跟兄弟们天天在一起磨出来的，慢慢释放了一些天性。但如果突然和不太熟的朋友在一起，我不会这样。”

他第三次来新加坡，很希望不是为了工作，好好地游览。他形容这里像是“常提起，但又不常见面的亲戚”。他的歌曲曾连续两年在“U选1000”音乐榜单拿下第一名，让他感受到新加坡听众对自己音乐的喜爱。

被问及是否有欣赏或想合作的本地歌手，他不假思索地提到偶像孙燕姿：“我从她的第一张专辑就开始买，一直买到她后来的所有实体专辑。我们那时候经历了磁带和CD的阶段，一盘正版磁带是9块钱人民币（约2新元），我还会省下早餐钱去买孙燕姿的专辑。”

他在2025年亲眼看到孙燕姿在中国南京的演唱会，“她巡演那天我刚好有活动，结束后我就赶过去看了。就看了一大半，听到很多歌时开始哭，这是青春的记忆。”