（火奴鲁鲁讯）“初代蜘蛛侠Tobey Maguire（托比马奎尔）亲自为前妻证婚，引起热议！不过，网传双方“仅离婚一个月”并非属实，而是早在2016年便宣布分居，并经历了10年的法律程序，才于今年9月21日正式办妥离婚手续。

这场备受瞩目的海岛婚礼于10月10日在美国夏威夷州拉奈岛（Lanai）的四季酒店举行。他的珠宝设计师前妻Jennifer Meyer（詹妮弗梅耶）再嫁给34岁的音乐经纪公司CEO Geoff Ogunlesi（杰夫奥贡莱西）。

Maguire在婚礼上不仅没有缺席，还顶替了牧师的角色，全程站在新人中间主持结婚誓言与仪式，被外媒盛赞为“史上最友善的前夫”、“地表最强前夫”等。

婚礼现场星光熠熠，除了他与前妻所生的一对儿女——19岁女儿Ruby和17岁儿子Otis，到场祝福外，他的生死之交Leonardo DiCaprio（里奥纳度狄卡比奥）携超模女友、亚马逊创办人Jeff Bezos（杰夫贝索斯）夫妇以及经典剧《老友记》（Friends）女星Courteney Cox（柯特妮考克斯）等名流和明星都出席了婚礼。

Tobey Maguire（托比马奎尔，左图）和珠宝设计师前妻Jennifer Meyer（詹妮弗梅耶）离婚后，关系依然融洽。（互联网）

虽然Maguire的出席引发全球网民热议，且网上流传了一些宣称他在现场大摆其蜘蛛侠电影角色的“射蛛丝”经典姿势，或与其他艺人亲吻的照片，但据媒体查核指出这些都是AI生成的虚假照片。现场实际照片多为狗仔远距离偷拍。

据报道，这对前夫妻是以成熟、健康的家人和朋友方式相处，他们始终将子女放在第一位。Meyer曾公开说，离婚后两人的关系就像亲兄妹一样，大家经常一起出游，特殊节日会特别安排聚餐，彼此从未疏远过，并赞Maguire是好爸爸，更是很棒的前夫，连新婚丈夫都很喜欢他。

婚讯曝光后，网民反应两极，有人说“外国人还真神奇”，也有人觉得“这种我真的做不到”。