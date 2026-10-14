韩国“神隐男神”元斌（Won Bin）最近以保健品牌代言人的身份拍摄广告，长发造型搭配冻龄外貌，立即掀起韩网热议：“脸完全没变！”、“既然都还保持着这张神颜，拜托赶紧接部戏拍吧！ ”

除了元斌，演艺圈还有不少男星虽然许久没有新作品，却还是被观众惦记着。都说“活久见”（网络流行语，意指活的时间久了，什么事情都有可能见到），以下四位演员，你希望再看到谁回归荧光幕演绎新作？

元斌

元斌身穿黑色高领上衣，散发独特气场。（互联网）

即将在11月10日迎来49岁生日的韩国影帝元斌，当年凭经典韩剧《蓝色生死恋》红遍全亚洲。不过他在2010年主演电影《大叔》后便淡出演艺圈，足足16年未接拍影视新作，现况极具神秘感。

今年6月，主播金柱夏曾在节目中透露，元斌坦言《大叔》的形象让观众印象深刻，但也因此影响后续接戏机会，实际收到的演出邀约并没有想象中多。

至于为何留长发，元斌曾表示：“不知道会接到什么角色，所以一直在做准备。”这番话也让不少粉丝持续敲碗期待男神有朝一日重返大银幕。无论是硬朗型男或日系熟男魅力，相信元斌都能轻松驾驭，编导们赶紧递剧本过去啊！

裴勇俊

裴勇俊淡出娱乐圈后，生活重心转往家庭，平时鲜少公开露面。今年9月，网上流传的一张裴勇俊的合照（右图），54岁的他昔日男神风采依稀可见。（取自裴勇俊IG、互联网）

裴勇俊（Bae Yong-joon）2002年以一部《冬季恋歌》风靡亚洲，是推动韩流席卷亚洲的鼻祖之一。他之后急流勇退，退居幕后成立KeyEast经纪公司。

2011年，他在客串演出韩剧“Dream High”后，便逐渐淡出演艺圈。2015年，他与朴秀珍结婚，婚后育有一子一女。夫妻俩之后移居美国夏威夷，生活重心转往家庭，平时鲜少公开露面。虽然已少有公开活动，但他的一举一动仍是外界关注的焦点。今年6月，他带着家人来新加坡旅游，同样掀起热议。

从今年9月网上流传的一张合照看来，54岁的他保养得宜，虽然一头银白发相当抢眼，但昔日男神风采依稀可见。不晓得待孩子长大后，他会不会某天戏瘾发作，回归荧幕造福粉丝呢？

金城武

金城武2017年拍完电影《风林火山》后再无新作，有传他目前隐居于日本。（互联网）

无独有偶，和元斌一样，金城武同样是一拍广告，就会被外界敲碗“赶快拍戏”的代表。他2017年拍完电影《风林火山》后再无新作，有传他目前隐居于日本。

男神平时有多低调？金城武曾说：“经营金城武这个名字，我完全没兴趣，所以你不会常看到我，你不要知道我是谁，重点是看到我演出来的角色。”对他来说，人前他是身为演员的金城武，人后他只想过自己的生活。

有传刚过53岁生日的他，目前已悄悄在北海道过着种田、种菜、养花的田园生活。只不过对于期盼他演戏的观众而言，内心还是不免期待——男神，再多演一部好吗？

周星驰

周星驰有“喜剧之王”之称。（取自《功夫女足》微博）

被称为“喜剧之王”的周星驰，在港片中演活大大小小的小人物，如送外卖的、猪肉佬、街头小混混、一事无成的废柴、小警察等。但他自2008年《长江7号》后便鲜少再以演员身份推出新作，近年多半转往幕后担任导演、监制。

今年7月，他为执导的电影《功夫女足》宣传时，曾被问及何时会重返银幕演戏。周星驰当时说：“我现在对演出确实没有那么大的……可能还在等一个角色吧。”随后，他还用粤语自谦道：“我真的不会演戏。”

星爷在等待一个角色，而观众则在等待他点头，再看一次他演绎黑色幽默。

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