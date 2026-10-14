唱熟悉的经典歌曲，竟唱到“后悔”接任务！

96.3好FM早班《哇！皓有仪思》DJ皓皓将在11月6日联同另两位搭档陈丽仪和余思远参与《鼎艺团与好FM 经典回忆：往事只能回味》的演出，这次他将挑战刘家昌5首经典名曲，原以为凭着平日对歌曲的熟悉度，应能轻松过关，没想到一练才发现，会哼不代表会唱！尤其《一帘幽梦》和《云河》，更让他“压力山大”。

皓皓告诉《新明日报》：“这两首都是大家很喜欢、很经典的歌，也是我压力最大的两首歌。”

皓皓平时就很喜欢刘家昌的作品，也常在户外活动演唱《往事只能回味》《梅兰梅兰我爱你》和《爱的路上千万里》等歌曲。不过，《一帘幽梦》和《云河》却是他较少演唱的作品。

过去演唱刘家昌作品时，他说都有字幕和提字机帮忙，这次却得尽量背熟歌词。加上经典歌曲深入民心，观众对歌词和旋律都耳熟能详，稍微唱错一点，就可能被听出来。

皓皓也透露这次的挑战还不止于背歌词！5首歌曲全部采用全新编曲，他必须重新熟悉每个段落和衔接点，还得配合华乐团演奏，难度大增。

他坦言，以往唱组曲，只需把几首歌串联起来；这次却得重新掌握歌曲编排。为了做好准备，他连续一个星期不断练唱，甚至一度遇上瓶颈，才发现自己当初把任务想得太简单，练到有些后悔接唱。

面对被许多歌手演绎过的经典，皓皓不打算刻意模仿任何人，而是先聆听不同版本，再融入自己的理解与感受。

“我希望一唱出来，大家除了可以回味，也能够有画面感。”

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反应热烈，4天内门票售罄，主办方决定多加百多张票，今开卖。

《经典回忆：往事只能回味》将于11月6日晚上7时30分，在维多利亚音乐厅举行，鼎艺团携手皓皓、丽仪、思远，以及新报业媒体华文报合唱团和创价合唱团同台演出，以华乐与人声重现经典。

节目也包括费玉清致敬组曲，以及结合二胡、笙、阮与合唱的以《听·大海》为主题的歌曲，为熟悉的旋律带来全新演绎。

演出门票即日起在SISTIC网站售卖，96.3好FM的听众购买Cat 1及Cat 2门票，输入优惠码DYMCHAO20可享20%折扣，优惠至11月6日。