（东京讯）让日本恐怖美学轰动全球的《午夜凶铃》（The Ring，也译《七夜怪谈》），原作者铃木光司（Koji Suzuki）于今年5月逝世，终年68岁。10月11日，他的追思送行会在东京举行，到场的包括亲友和编辑等超过百人。

没想到活动途中突然熄灯，现场竟然重现“贞子”从井里爬出的经典场面，最后还在铃木光司遗照前摆出招牌姿势合影，特殊送别方式让全场又惊又喜。

据日媒报道，会场灯光一度转为幽暗蓝色，铃木光司代表作的标志性角色“贞子”，从设置在祭坛旁的水井中缓缓现身，重现《午》的经典场面。随后她一身白衣、长发遮面站到铃木光司的遗照与花海前，伸出双手摆出招牌惊悚姿势，甚至还与电影版导演中田秀夫并肩合影。

铃木光司的遗照戴着墨镜灿笑，与眼前的“贞子”形成强烈反差，也让这场告别式在哀悼之外，多了一份属于《午》的独特幽默与纪念意味。

据报道，现场播放铃木光司生前唱卡拉OK时常唱的歌曲，之后贞子从井里爬出，让记者觉得“这是一场充满铃木回忆、格外开朗的聚会”。还有影评人在社媒分享现场与贞子同框比心的照片。

铃木光司生前好友透露，铃木光司年轻时读完太宰治的《人间失格》便宣告要当小说家，大学时更曾说“想到一个有趣的怪谈”，后来成为《午夜凶铃》的故事核心。作家京极夏彦则透过视频感性喊话：“我还想继续读你写的小说，为什么不让我看呢？”在笑声、回忆与贞子的陪伴下，众人用最符合铃木光司风格的方式向他告别。