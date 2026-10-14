（北京讯）中国央视最近播出缅甸北部电诈园区覆灭的纪录片，一年前曾被骗到当地成为国际新闻人物的中国演员王星，又引发了热议。这次把他顶上热搜的是一笔债。

10月14日，“王星被胁迫借下的网贷该不该还”成了热门话题。他之前接受采访时说过，自己在缅北园区被人控制着刷脸，从网贷平台借走了数万元。这笔钱，法律上他本可以不认，可现实中，他最后还是一次次分期把它还了。

按中国《民法典》第150条，受胁迫做出的民事行为，当事人有权请求撤销。合同一旦被撤销，从头到尾都不作数，还钱付息的义务自然也就没了；但有个前提：必须在胁迫结束后一年内行使撤销权，而且得拿出完整的证据链，证明刷脸那一刻自己确实被人捏在手里。

麻烦就在这儿。缅北园区里，手机不在自己手上，人身安全都由武装人员掌控，受害者连基本自由都没有，哪来的条件去固定所谓“被胁迫的证据”？律师也点破了，这正是整件事最要命的地方。

法律：可以撤销 现实：只能还钱

另一边，网贷平台的态度很干脆：人脸识别过了，认证信息也对得上，凭什么撤销？至于刷脸的时候当事人是不是被逼的，还有没有自由意志，平台并不审查。王星申诉了，结果被驳回。

于是事件就成了一个死结——法律上明明能撤销的债，现实里却因为证据拿不出来而撤不掉。走诉讼？流程动辄几年。可催收电话不会等，征信记录也不会等。王星算了一笔现实账，想来想去，他只能自己把这笔钱分期扛下来。

热搜下面，网民的情绪很复杂。有人说：“被逼着借的钱，最后还得自己还，这道理怎么讲都别扭。”也有人把矛头指向平台的风控逻辑——只认脸，不认人；只认证件对不对得上，不问你当时是不是身不由己。

网民说，王星是公众人物，他的遭遇能上热搜。可那些同样被解救出来却没人关注的普通人呢？人出来了，债还挂在身上。征信系统不会因为你曾被控制就网开一面，催收电话也不会因为你受过胁迫就停下来。这个困境，王星不是第一个碰到的，也不会是最后一个。法律写着“可以撤销”，现实却推着人“只能还”。中间那道沟，到底该谁来填？对王星来说，热搜早晚会退，但那笔分期账单，每个月还会准时来。