（综合讯）韩国学霸网红柳智媛（Yu Ji-won）因经常参加马拉松赛事而走红，她在10月11日一场半马马拉松赛事中，距终点仅约500公尺处倒地，送医不治，得年25岁。

据报道，她是韩国顶尖学府韩国科学技术院研究人工智慧半导体的研究生，2022年起接触跑步，创下韩国多项女子全马冠军纪录。她生前透露，自己每天进行两小时长跑。目前她的死因尚未明朗。

为何经常跑马拉松，年仅25岁却猝逝？台湾心脏内科医师刘中平告诉中时新闻网，规律运动有益身心健康，但较激烈的运动，也会提高心脏病发的危险，美国研究发现，马拉松选手在跑步期间或结束前1小时内，有百万分之五的心脏病猝死机会。

他指出，年轻马拉松跑者猝死，可能与心脏骤停、电解质失衡或超出体能负荷有关，提醒人们在跑步过程中，尤其快到终点体力透支时，若出现胸闷、头晕、手脚发软等症状，应立即停止运动并寻求协助。

他说，长跑属于高强度耐力运动，心脏负荷急剧升高，可能会造成血管流速改变，或血管的挤压造成血管内病灶容易破裂，运动中的交感神经兴奋也可能让血小板活化，让血栓在破裂的血管斑块上凝集，造成心肌梗塞，尤其是有先天结构性心脏问题，容易在极限状态下发作。

除了心脏疾病之外，刘中平指出，跑马拉松时，大量排汗导致体内水分与钠、钾等电解质流失，一旦脱水与电解质失衡，可能引发肌肉痉挛、心律不整或休克。此外，若身体状况不佳，在高压与耗竭状态下，也恐增加猝死风险。

他提醒，在马拉松等长跑运动时，若出现以下三个危险讯号，应立刻停止与求助：

1）胸闷、胸痛：胸口会闷或痛，应警觉是否可能出现心肌梗塞或心律不整。

2）头晕、眼前发黑：若有眼前发黑、头晕情况要立刻停止，有可能是心脏无法供血到脑部，也可能是脑中风的前兆。

3）手脚发软、不听使唤：可能是脱水或电解质失衡的警讯，建议立刻停止运动。