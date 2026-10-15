《神之手》看到最后两集，剧情才终于比较好看。尤其刘以豪在其中一幕的情绪爆发，我觉得拿捏得很好，有力度却不浮夸。看到这里，反而为刘以豪感到可惜。新传媒请来刘以豪这样的实力派演员，是希望他的加入能让整部剧锦上添花，吸引更多观众，还是希望不同地方的演员互相切磋，让作品有更多火花？但看完整部剧，我觉得刘以豪的角色没有太多发挥空间。不是他演技不好，反而是因为看到他的演技，更觉得角色如果再立体一些，人物之间的对手戏再多一点层次，会更加精彩。不过最后两集还是有把情绪拉回来，也让我期待以后若有海外演员参与新加坡剧，可以给他们一个更完整、更有层次的角色。也希望未来的新加坡戏剧在联合制作中，不只是演员阵容越来越丰富，剧本、人物和故事也要一起成长，这样才是真的把彼此的优势发挥出来。——观众（XXX394）

看到黄超群出现在《神之手》，非常开心。他是很有实力的演员，在戏里的眼神常让人看了有种说不出的恐惧，既害怕又期待。不知会不会有一天，看到他和许瑞奇在同剧里飙戏？——观众（XXX950）

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