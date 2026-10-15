鲸口脱险

Whalefall（PG13）

106分钟

★★★☆

故事

经历人生低谷、几乎放弃生命的年轻潜水员杰（Austin Abrams奥斯汀亚布兰斯饰），为寻找亡父（Josh Brolin乔许布洛林饰）遗骸潜入深海，却意外被一条长24米、重达60吨的巨大抹香鲸活吞。被困在漆黑窒息的鲸腹中，杰必须在氧气耗尽前想办法逃出生天。就在这样一个绝望危险的地方，他重新找到活下去的勇气和理由。英语对白，附中英文字幕。

片中主人翁从小活在严父的阴影底下，一直想摆脱对方，几场父子戏令人动容。（迪士尼提供）

钟雁龄：父爱像悍实又温柔的巨鲸

关乎海洋和鲸豚题材的电影，法国导演Luc Besson（卢贝松）1988年的《碧海蓝天》（The Big Blue）始终是我心中最爱，没有之一。不过以海洋逃生片来说，《鲸口》其实不差。电影改编自美国普利策奖得奖作家Daniel Kraus（丹尼尔克劳斯）2023年出版的畅销同名小说。Kraus的作品以惊悚科幻著称，由擅长拍惊悚科幻片的Brian Duffield（布莱恩杜菲尔德）操刀《鲸口》，最恰当不过。

Abrams和“甜茶”（Timothée Chalamet蒂莫西柴勒梅德）有几分神似，他在叫好叫座的《生化危机》（Resident Evil）里饰演倒霉的鲁蛇快递员，非常讨喜，让我惊艳。没有“甜茶”自恋抢戏的星光，却自带underdog（弱者）的光芒，够接地气。非常看好他接下来的作为。这家伙在《生化》里莫名其妙被丧尸追杀却死都要使命必达，在《鲸口》又孤零零被困在黏TT的鲸肚里，求生不得求死又命不该绝。不知为何，Abrams就很会演绎那种绝境逢生的荒谬喜感，让你替他紧张怜悯的同时，又很想拍他的死人头问“干吗就你会遇到这种鸟事？”

影片通过带点扭曲怪畸的牺牲型父爱，以物竞天择的道理，提醒人们对地球共生万物，尤其鲸鱼这个温柔的巨人，应有敬畏及保护之心。

商业片也可以带出长寓意大格局，正如片中的父爱像古老的巨鲸，悍实包裹着温柔。英语片名直译的话，有一个美丽得近乎诗意的大自然法则叫“鲸落”。在生物学里，它是大型鲸类在海洋中死亡后，尸体沉入数千米深的黑暗海底，喂养各种海洋生物提供食物和能量来源长达上百年的独特生态系统。

一鲸落，万物生，如人类世代繁衍，如鲸族和地球心脏动律同频，如洋流循环交替，如生命生生不息。

Austin Abrams最近人气暴涨，演艺前途可期。（迪士尼提供）

陈秋雁：一场疗愈创伤的历险记

看完电影，我问我“哥”（谷歌）：“抹香鲸能把人吞下吗？”，“哥”引述《国家地理杂志》报道说，抹香鲸可长达19公尺，其喉咙宽度是唯一能吞下人类的鲸豚。尽管生理上做得到，但人类被抹香鲸吞下的可能性不高。

重点是，这部片在符合科学原理下发展剧情，表面上是主角被鲸鱼吞进肚子里的历险记，实际上是一次心理辅导和疗愈。故事借由极限生存危机隐喻一段不融洽的父子关系，进而刻画孩子痛失父亲后被愧疚吞噬的创伤。

主角在潜水时被鲸鱼吞下，刚好有氧气筒的情节解决了猎物因鲸鱼消化系统里充满毒气体而无法生存的逻辑问题。他在鲸鱼肚子里找到的“救命工具”，如照明的水母和垃圾，写实之余也不禁令人苦笑，因为海洋污染是大问题啊。

影片利用交叉剪辑手法暗示，鲸鱼随着剧情推进而形成不同意象。把主角吞下时，它是令孩子感到窒息的专制父亲；主角从食道被推入鲸鱼的消化系统，全身都是黏糊糊的液体时，它象征困扰他的难缠心魔。坦白说，有时会出戏，还好挑大梁的Abrams争气。

曾在2020年的Netflix青春剧《恋爱挑战书》（Dash & Lily）看过他演戏，当时他扮演讨厌圣诞节的青涩少年，相当讨喜。这回因为大部分剧情发生在“暗摸摸黏TT”的鲸鱼食道和腹部里，Abrams必须撑起多场独角戏，展露复杂情绪。不论是陷入危机时的恐慌或是失去求生意志的灰心，他的表演张弛有度。

有深海恐惧症和空间幽闭症的人，可能不适合看这部电影。（迪士尼提供）

蔡欣盈：少了血腥刺激却拍出新意

100多分钟的电影，故事一进入生死存亡的正题，我就没再碰过手机。

看生存惊悚片，我常常忍不住做起“生存评估”。如果身陷银幕里的险境，以我对自己的了解，能撑多久？结论总是：不是早就没命，就是已经放弃躺平，哪撑得到全剧终。

更何况这次的主场景还是让我又爱又怕的大海，甚至得从鲸鱼肚子里逃出生天。少了“主角光环”这道护身符，我大概第一关就准备被鲸鱼消化掉。

海洋动物惊悚片，往往是大白鲨的主场，这回轮到鲸鱼“接单”。惊险不靠血盆大口扑到眼前，少了几分迎面而来的刺激，票房上或许少占一点便宜，却拍出新意，甚至带点文艺气息。

电影借儿子的一场绝境求生，逐步拼出父子关系来龙去脉，也捎上海洋保育信息。对Abrams不熟悉，但这场近乎独角戏的演出，他成功撑住了。

看完有两个感想：一、长辈的话不妨先听着，再自行去芜存菁，尤其是那些生存贴士，平时嫌唠叨，危急时可能就是救命锦囊；二、人类总爱说征服高山、征服大海，但用“征服”难免自作多情。能平安归来，是山海容你走了一回，可别急着把自己当赢家。