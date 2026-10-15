完美家庭风暴

Fjord（NC16）

146分钟

★★★★

故事：来自罗马尼亚的米哈伊（Sebastian Stan塞巴斯蒂安斯坦饰）思想保守，与妻子莉斯贝特（Renate Reinsve雷纳特赖因斯夫饰）是福音派基督徒，对五个孩子管教严厉。一家人搬到莉斯贝特的挪威老家后，原本在这座偏远的小村庄与邻居相处融洽，但女儿被老师发现身上有淤伤，当地儿童保护单位与警察展开调查，包括一个仍在襁褓的五个孩子被强行带走送到不同寄养家庭，骨肉离散。

短评：孩子做错事，父母打屁股，这算暴力体罚吗？答案肯定因人而异，背后原因源于个人家庭背景、价值观、信仰和文化的差异，而这些分歧不幸地被进一步扭曲。

我很少看戏看得那么生气，这次被夺得2026年康城影展最高荣誉金棕榈奖的这部电影戳中。罗马尼亚编导Cristian Mungiu（克里斯蒂安蒙久）精准打出“孩子牌”——骨肉分离已够扎心，但连妈妈要以母乳喂养孩子都要先得到法律批准，天理何在？

故事在一个已经复杂的问题上增添更多棘手难题，包括语言障碍、个人偏见、社会民情、道德舆论和国家法律等作乱，再如辣眼的洋葱般一层层剥开揭露核心的千千结。影片抛出一大堆问题发人深省，其一是极端主义对和谐社会的杀伤力。

Sebastian Stan在《完美家庭风暴》扮演思想保守的父亲。（Filmhouse提供）

影片不轻易下定论，反而不断随着剧情发展试问观者：倘若是你，会怎么做？谁对谁错，交给观众定夺。

这个充满矛盾与冲突的故事拍得非常克制且安静，以壮阔的冰山为背景，道出一对外来夫妇在静谧村落造成的暗涌，以及他们陷入泥沼的煎熬。人物刻画具有层次，你未必赞同被迫与孩子分开的父母，但你会为他们打气，希望孩子能回到他们身边。罗马尼亚语、挪威语和英语对白，附英文字幕。（文 | 陈秋雁）

拾荒法师

The Mage（NC16）

98分钟

★★☆

故事：行为古怪身体脏臭的“垃圾婆”蓝姐（何超仪，艺名何超饰），接连出现在多宗离奇死亡现场。负责调查的警官黄明（陈家乐饰）起初认为她精神失常，直至发现她其实天生拥有与亡魂沟通的能力。两人携手追查，逐步揭开有人以连环杀人邪术为神秘教主续命的阴谋。蓝姐要如何克服纠缠自己13年的心魔，在科学与玄学交错的世界中阻止下一宗命案？

何超在《拾荒法师》饰演有通灵法力的拾荒妇。（邵氏机构提供）

短评：见鬼了，彭氏兄弟是要向自己致敬多少次？还是已经技穷？陈家乐开天眼后频撞鬼，呼应当年《见鬼》里在电梯见到苍白诡伯伯、叉烧店舔叉烧的鬼母女经典画面；锺雪莹紧贴在何超后头，仅现一对苍白双脚的镜头，也是彭氏兄弟之前常用的老梗。

两兄弟时隔近13年再携手打造恐怖片，和片中蓝姐跨越纠缠自己13年的心魔，难道有什么吊诡的呼应？这是一部“概念爬前”执行苦追的电影，画面和声效比故事突出，可惜了锺雪莹和陈家乐两位好演员。幸好我看的是粤语原音版，缓解了剪辑卡顿的不适感。何超是投资方也是主角，这位金主老板主导全片，像彭发受访时说的“至少一群人有饭吃”，戏里戏外也算功德无量啦。粤语、华语两版本，附中英文字幕。（文｜钟雁龄）

快打旋风

Street Fighter（PG13）

119分钟

期待指数★★★

你的童年或青春记忆里，可曾有隆（Ryu）、肯（Ken）和春丽（Chun-Li）的一席之地？这个经典格斗游戏系列再度被改编成真人电影，由日裔美国导演樱井北尾（Kitao Sakurai）执导，邀“大孩子”们重拾当年的热血，再过一把波动拳、旋风脚的瘾。

Noah Centineo（左）和Andrew Koji分别饰演经典电玩人物“肯”和“隆”。（互联网）

故事设在1993年，曾并肩作战如今已分道扬镳的街头格斗者隆（Andrew Koji安德鲁浩二饰）与肯（Noah Centineo诺亚森迪尼奥饰），在春丽（Callina Liang卡莉娜梁饰）的招募下，再度踏上世界战士格斗大会擂台。一场致命阴谋正笼罩这场生死较量，迫使两人正面对决，也面对各自挥之不去的心魔。英语对白，附中英文字幕。（文｜蔡欣盈）

本周上映的新片还有美国惊悚片《蛛魔大楼》（Crawlers）和喜剧片《嘻哈音乐节》（Rolling Loud: The Movie）。此外，韩国电影《尸杀列车》（Train to Busan）迎来上映10周年，以4K版重返大银幕。