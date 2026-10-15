黄思恬前阵子到东京为首部参与的跨国电视剧《绑架游戏》（kiDnap GAME）造势。在她于Instagram（IG）分享的幕后花絮中可见她与搭档李准基碰面时，像久别重逢的老友一样，彼此紧握双手。

黄思恬接受《联合早报》电访时说，这是他们自2025年12月在新加坡一起拍摄《绑》后，时隔10月再度相见。她透露，两人初次见面是在拍摄前，剧组安排的“开工饭局”。能说一点韩语的她能直接与李准基闲聊，在拍摄时也会一起讨论如何诠释下一场戏。“他是前辈，是这么资深的演员，但完全不会让人觉得难接近或难沟通。”

令黄思恬印象深刻的是，李准基从冬天的韩国来到非常热的新加坡，虽然不习惯本地气候，却一直保持专业态度。“其实他拍的那些场面都蛮辛苦的。他跟我有很多在烈日之下跑来跑去的戏，还有情绪化的戏，当时他穿的衣服都可以挤出汗水来，但他特别专业，没在拍到他的时候，他也给足戏。”

李准基扮演女儿被绑架后心急如焚的父亲。（Viu提供）

打头阵拍摄跑一整天

《绑》故事以在东京、首尔、台北和新加坡等亚洲七座城市同时发生的绑架案展开，剧集已于10月6日在Viu播出。黄思恬和李准基分别为了救出被绑架的男友和女儿而卷入一场生存游戏。

黄思恬是全剧第一个打头阵拍摄的演员。“第一场戏，我跑了一整天。我平时有打网球，体力还可以，但我很少跑步。剧组带我在新加坡各个地方跑，很多地方我都没去过，像在自己的国家当游客一样。”

她通过这次拍摄收获两个新体验：“第一次参加外国制作的项目，现场没有半个新加坡工作人员，文化什么都不一样，完全是新的体验。我在新加坡从来没有拍过悬疑和生存游戏这类故事，这是我第一次把自己的情绪逼到这个地步。”

黄思恬的角色必须表现几近崩溃的情绪。（Viu提供）

为了把戏演好，黄思恬特地找金马影后杨雁雁给自己上课。“（上课的）重点放在怎么把我的情绪逼到最高点，她上课时一直说‘（情绪）不够，再高一点’，把我逼哭了，要让我记住那种到极限的情绪。这很受用，我在戏里也是这种‘我已经这个样子了，你还要我怎样？’的感觉。”

无须试镜获得演出机会

黄思恬无须试镜就获得《绑》的演出机会，扮演一心想嫁人当家庭主妇的空姐Janice，她说：“小时候我憧憬过很多东西，就是没有想过要当家庭主妇。”

黄思恬（左）说自己与扮演的空姐角色性格迥异。（Viu提供）

她透露，《绑》导演加藤裕将是看到她2023年本地剧“SHERO”的表现后相中她。请她分析自己在“SHERO”的出圈表现，她说：“我真的不知道，因为两部剧的角色是完全不同的人，个性不一样，外形不一样，工作不一样。”

除了两部剧的角色反差大，黄思恬自认跟Janice不论是思维或个性都天差地别，第一次读剧本时就产生“会有人是这样子的吗？”的疑问。

她解释：“如果黄思恬遇到有压力或崩溃的事情，我是吃不下、睡不着的。我会全情投入去解决这件事，身边的人会提醒我要吃饭睡觉。可是Janice遇到绝境时，会记得吃饭和睡觉。她很单纯，很多时候都不知道事情到底有多严重。”

她认为，掌握Janice这个角色的最大挑战，是理解她的思维逻辑，“何况角色在剧里经历的事，都不是我们亲身经历的，否则也太恐怖了！”

她也不忘为《绑》和自己的演出“打广告”：“Janice这个角色，即使遇到绝境也记得吃饭睡觉，我希望她能在这部沉重的戏里给大家带来一点轻松与快乐，成为一个小小的光芒。”

黄思恬（右三）到东京宣传剧集时才第一次见到其他同剧演员。右四起为柯佳嬿、李准基。（取自黄思恬IG）

把阳光带到东京

谈及东京宣传剧集的趣事，形象阳光可人的黄思恬说：“我跟你讲一个很奇妙的事，他们说日本连下了30多天雨，我一到雨就停了！”

除了李准基和黄思恬，坂口健太郎、笠松将、柯佳嬿和邱士缙（Mirror成员）等来自亚洲不同城市的演员都参与了宣传活动，是演员阵容第一次人齐同场。

黄思恬说：“很兴奋终于能和大家见面，因为剧本都读了那么多次，也知道大家（在剧中）的故事发展，但我的角色不是跟所有人都有直接联系，很多演员是我没见过面、没说过话的，所以这次很兴奋终于可以见到大家。”

她因为在剧中与李准基演对手戏，所以此行期待看到搭档。“不过，我非常开心可以见到柯佳嬿，因为之前看过她的戏，而且这次在日本，我不会讲日语，到处都有翻译人员，所以遇到一个可以讲华语的人，特别有亲切感。”