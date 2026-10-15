（香港讯）由刘德华投资兼监制、邱礼涛执导的2027年贺岁片《关于那只乌龟的故事》10月14日开镜。电影改编自舞台剧《关于那只龟回魂的故事》，阮小仪、杨乐文、梁仲恒、王耀祖等舞台剧原班演员齐齐亮相，“新成员”苏卡达象龟“小陆”由刘德华亲自带出场。

港媒“hk01”报道，舞台剧2026年5月公演，刘德华原本只是座上客，看到一半便萌生改编成电影的念头。他说：“看到一半就觉得不能再等了，戏可以慢，行动一定要快。演出结束没多久，就问他们愿不愿意让我们改编，拍成电影。”

苏卡达象龟“小陆”由刘德华亲自带出场。（互联网）

刘德华笑称，小陆是全片身价最高的演员，更即场与它进行趣味“访问”，但小陆全程只顾着吃，没空搭理天王。

被问会否客串，刘德华打趣说：“我演出的话，那只龟就不是片酬最高的了。”随后，他半推半就地松口，表示有可能客串，更笑言要跟每位演员演对手戏，“最重要是跟片酬最高的乌龟有对手戏”。

身为老板，刘德华更豪言电影预算不设上限，让导演邱礼涛放手去拍。邱礼涛笑说：“早就说了我很会花钱！难得华仔不是找我拍打打杀杀的戏，当然要拍！”

首次担任电影女主角的阮小仪，被问到可有票房压力时，指自己只是“挂名女主角”，并强调这是一部群戏，“七位演员和乌龟的戏份分配都很平均，各位都是主角。”

舞台剧用了张柏芝的一首歌曲串连剧情，公演期间也曾多次邀她前来观赏。问到电影版会否邀张柏芝客串，邱礼涛卖关子，表示要保持神秘感。阮小仪则笑说：“或许可以沿用舞台剧的方法，边拍边不停在社媒标记她，看看她有没有兴趣一起来玩。”