（香港讯）香港歌王陈奕迅的爱女陈康堤2月被爆与香港“网球一哥”黄泽林秘密拍拖，4月首度公开认爱，6月还在黄泽林22岁生日时，在社媒晒合照放闪。不过，两人9月传出情变，黄泽林10月14日亲口证实，恋情已画上句点。

黄泽林在YouTube频道JFFT的直播中，被问及与陈康堤的感情状态，直言：“结束了，是的，没什么。”对方追问分手传闻是否属实，他一脸无奈地答：“是啊！”并表示接下来要“专心打球”。

回顾这段恋情，陈康堤2026年2月被传与黄泽林秘密拍拖，4月受访时大方认爱，表示生活非常愉快；之后，她与父亲陈奕迅飞往巴黎，现身法国网球公开赛场边，为黄泽林加油。黄泽林在法网外围赛连过两关，最终以“幸运落败者”身份（Lucky Loser，即资格赛落败后递补进入正赛的球员）首次晋级正赛，为香港男子网坛写下新一页。

到了6月，黄泽林22岁生日时，陈康堤首次公开两人的亲密合照及视频。照片中，两人头贴头，尽显甜蜜。她还留言示爱：“愿以后有更多这样的日子，爱你。”

不过，有网民9月底发现，两人已在社媒互相取消关注，公开互动也明显减少，因而传出分手消息。当时双方均未回应，陈康堤则仍为黄泽林在名古屋亚运夺得男单金牌的相关内容点赞。