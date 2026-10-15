网民最期待刘宇宁开通粉丝聊天平台！

韩星李光洙引发一股粉丝聊天平台“订阅潮”。《联合早报》网站、Instagram和Telegram在10月7日发起“娱乐投票”，让读者和网民选出哪个中国男星能让他们心甘情愿“付费聊天”。截至10月15日中午，三个平台共吸引了3887人次参与投票。刘宇宁以70%的票数遥遥领先，井柏然以21%的票数排名第二，白敬亭和薛之谦分别以5%和4%排名第三和第四。

36岁的刘宇宁2014年组建“摩登兄弟”乐队并担任主唱，通过网络直播走红，之后成功跨界拍剧，凭借《折腰》再攀事业巅峰。尽管刘宇宁目前并没有开通付费粉丝聊天平台的计划，但他仍持续在微博开直播与粉丝交流。爱唱能演还会说的他，每每一开直播就是好几个小时，凭借自身魅力吸引大家全程观看。

把票投给刘宇宁的网民分享投票原因：“每个月6新元必须安排！就找宁哥唠嗑，顺便催他来新加坡，不管是演唱会、工作还是旅游都行！”，“聪明又幽默，而且有过很多人生经历，和这样的人聊天，一定会是深刻、有意义的交流”。

薛之谦常被封为“被歌手耽误的喜剧人”，他的演唱会以幽默风趣著称，常让观众误以为自己闯入了“相声专场”。（取自薛之谦工作室微博）

除了线上投票，电台UFM100.3早班节目“The Play Show”也在8日早上做了民调。听众的首选是薛之谦，之后是刘宇宁、井柏然和白敬亭。

听众留言：“薛之谦，因为我不喜欢冷场，他是话痨，可以讲不停，他的幽默风趣让我开心，花的钱都值得了，他可能也会唱歌给我听”、“我要和薛之谦聊天，因为他太幽默了，能让我放轻松减减压”、“绝对是薛之谦啦，这么会搞笑， 跟他聊天一定会笑死”。