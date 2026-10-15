别人拿起喇叭，是为了让大家听清楚；刘宇宁拿起喇叭，却让误会变得更大。

中国男星刘宇宁近日参加音乐综艺《音乐缘计划》第三季首录，与薛之谦、周深和黄子弘凡一同亮相正式录制前的“上班直播”。现场不对外开放，四周有围墙阻隔，却挡不住粉丝的热情。四人一现身，墙外欢呼声四起，粉丝纷纷借助长杆，将手机、相机举过墙头，形成一排镜头“探头”追星的趣味画面。

墙外尖叫声不断，影响直播收音，艺人和主持人也得扯着嗓子对话。刘宇宁于是拿起扩音器，充当“纪律委员”，朝场外粉丝说：“录节目呢！”原想请大家安静，好让录制顺利进行，谁知隔着一道墙，声音传过去，意思就变调了。

粉丝纷纷借助长杆，将手机、相机举过墙头，形成一排镜头“探头”追星的画面。（互联网）

场内的他忙着维持秩序，不仅连声说“谢谢各位，辛苦各位”、“给小弟一点薄面”，甚至单膝跪地，劝粉丝静一静；场外的粉丝却听不清喊话，只见偶像拿着喇叭朝大家说话，以为他主动打招呼，于是回应得更起劲，连他示意暂停的手势，也被部分粉丝解读成比爱心。

“刘宇宁场内视角VS场外视角”的事件在网上流传，意外成了一出隔墙上演的喜剧。

其实，回看出道八年的刘宇宁与粉丝的互动，这类自带笑点的场面并不少见。

事迹①：提醒粉丝看路 自己却撞玻璃

刘宇宁曾一边走路，一边提醒身旁粉丝注意看路，结果只顾着叮嘱别人，自己却一头撞上玻璃，亲身示范了“走路要看路”的重要性。

事迹②：帮粉丝送“快递”

他曾在上机前，被粉丝临时托付物品，请他转交给另一名在目的地等候的粉丝。面对这突如其来的请求，刘宇宁当时一脸错愕，却还是接下物品，赶行程之余，顺道当了一回“快递员”。

事迹③：尿检遇上护士粉丝

刘宇宁曾在直播中分享，2019年接受声带息肉手术前，须进行尿检，偏偏负责接收样本的护士正是他的粉丝。亲手将尿液样本递给粉丝，让他尴尬不已，幽默自嘲“尊严没了”。

事迹④：叫粉丝“下来”却闹身高误会

刘宇宁一次被粉丝簇拥时，看见远处一名女粉丝在人群中格外突出，以为她站在高处，担心有危险，频频叫她“下来”。没想到，对方回应：“我下来了啊！”他这才发现，人家原本就这么高，愣了一下说：“这么高啊！”逗得在场者大笑。网民则打趣身高190公分的他：“你也有今天啊！”

事迹⑤：演唱会22排9号座留给已故粉丝

刘宇宁与粉丝之间被记住的，也不全是笑声。

他的演唱会现场，有一个特别保留的座位——22排9号。这个座位是留给一名永远无法赴约、在粉丝群中的编号为“229”的女粉丝。

2019年7月29日，这名粉丝因病离世，未能如愿亲临偶像的演唱会。得知消息后，刘宇宁在社媒上承诺：“我所有演唱会都会给你留个位置，记得来。”从2019年起至今，不论在哪一个中国大陆城市开唱，他都信守承诺。