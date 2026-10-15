熟男角色逆袭！他们不单只靠颜值，自身气场和表演功力随着岁月沉淀和累积，在热播剧中饰演“熟男角色”，从“流量小生”身上分走一杯羹。

过去提到影视剧中的“熟男”，观众也许会先想到事业有成、温柔体贴的魅力型男，不过2026年荧屏上的熟男角色不只这一款。井柏然在《早春晴朗》中饰演的栾念虽然工作能力出众，情商却欠奉，毒舌又傲娇的性格让他在爱情路上屡屡受挫。这样有层次、缺点多过优点的熟男反而让观众越看越上头。

都说角色成就演员，但反之亦然。从《相爱穿梭千年》《捉妖记》到《后来的我们》，井柏然不断尝试不同类型的角色，累积表演经验。如今37岁的他再演爱情剧，挑战栾念这样的都市熟男角色，也更能演出角色身上的松弛与贵气感。

除了井柏然，魏大勋、钟汉良和苏志燮也在今年的剧集中，凭借自身气质与表演经验，撑起各具特色的“熟男”角色。

魏大勋：综艺搞笑男两度演霸总

魏大勋一改综艺中的搞笑形象，在《我的人间烟火》和《无可替代》中演绎两款不同的深情霸总。（取自剧集微博）

魏大勋一向以综艺里的搞笑形象为观众熟知，影视角色却较少受到关注。2023年他意外凭《我的人间烟火》中的“霸总”角色孟宴臣爆火，近日又在《无可替代》中饰演另一款霸总叶信之，让剧迷笑称他为“霸总专业户”。

两个角色同样穿着西装、戴着眼镜，但魏大勋成功演出不同的霸总气质。孟宴臣高冷隐忍，对许沁（王楚然饰）爱而不得，许多情绪隐藏在眼神和细微的表情变化中；叶信之则温文尔雅、精于算计，既是徐迟（赵今麦饰）的上司，也是提携她的伯乐，展现出“引导型恋人”的魅力。

毕业于中央戏剧学院的魏大勋，始终视演员为自己的核心身份。他曾坦言，综艺为他带来演戏机会，却也让他接到的角色多与自身性格相似。对此他坦然接受：“因为首先我演自己获得认可了，才有资格去塑造一些不太像我的角色。”有趣的是，他2018年就曾表示想挑战霸道总裁，如今终于如愿以偿，也让观众重新认识演员魏大勋。

钟汉良：从梦幻男神演到现实熟男

从《何以笙箫默》的何以琛到《蜜语纪》的纪封，钟汉良演绎不同类型的魅力熟男。（取自剧集微博）

钟汉良在《蜜语纪》中饰演的酒店总经理纪封，几乎集齐理想熟男的所有特质：事业有成、成熟稳重，更欣赏并支持离婚后重新打拼事业的许蜜语（朱珠饰）。

这是钟汉良继《何以笙箫默》的何以琛之后，再次演绎偶像剧中的魅力熟男。不过，相比何以琛多年守候赵默笙（唐嫣饰）的浪漫与执着，纪封与许蜜语的感情少了几分梦幻色彩，更多建立在日常相处与彼此欣赏之上。

观众也许更多从偶像剧中认识钟汉良，但他也曾出演《一触即发》《勇士之城》等谍战、年代题材作品，以及《四大名捕会京师》《天龙八部》等武侠剧。他过去受访时表示，自己从未刻意考虑转型，但希望挑战更写实的角色。《蜜语纪》虽然仍带有偶像剧的浪漫色彩，但纪封对许蜜语的欣赏与尊重，让钟汉良在熟悉的戏路中，演出不同于何以琛的熟男魅力。

苏志燮：“窝囊老爸”演出另类熟男

苏志燮在《无赦之仇》与《金特务：本色回归》都有动作戏，展现硬汉式的熟男魅力。（互联网）

谁说熟男一定要西装革履、风度翩翩？苏志燮（So Ji-sub）在《金特务：本色回归》（Agent Kim Reactivated）中饰演深藏不露的单亲爸爸金部长。表面上他是独自抚养女儿的普通银行职员，平日低调隐忍到有些窝囊，遇到冲突时甚至愿意下跪求和。直到女儿突然失踪，他才重拾昔日精英特工的身手，联手旧战友对抗犯罪组织。

从《对不起，我爱你》（I’m Sorry, I Love You）中粗犷深情的车武赫，到《无赦之仇》中为弟弟复仇的冷峻硬汉，苏志燮向来擅长演绎外表冷酷、内心藏着深厚感情的角色。他出道前曾是游泳和水球运动员，多年来也以拳拳到肉的动作戏受到关注。拍完2025年播出的《无赦之仇》后，他原本就想再挑战动作剧，而《金特务：本色回归》吸引他的，除了角色“硬汉”的一面，还有首次饰演高中生女儿父亲的新鲜感。与《无赦之仇》中不惜赴死的复仇者不同，这次他演的是一个必须活着回到女儿身边的父亲。

相比魏大勋和钟汉良饰演的职场精英，金部长没有事业有成的光环，也没有浪漫爱情线，但围绕父女亲情展开的故事，也让角色展现另类的熟男魅力。

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