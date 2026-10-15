（综合讯）好莱坞巨星“阿汤哥”Tom Cruise（汤姆克鲁斯）过往凭借《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick）、《不可能的任务》（Mission: Impossible）系列在票房无往不利，但他所主演的黑色讽刺电影《挖掘者》（Digger）北美开画成绩欠佳，第二个周末票房再跌约六成。外媒引述业内估算，影片最终可能亏损约2.45亿美元（约3.14亿新元）。

《挖掘者》北美首周末票房约800万美元（约1026万新元），次周末跌至约320万美元（约410万新元），跌幅达60%；目前全球累计票房约3530万美元（约4528万新元）。

权威媒体《综艺报》（Variety）预估，电影的全球票房可能落在5000万美元（约6414万新元）左右。

然而，该片最初预算从1.25亿美元（约1.6亿新元）一路超支，暴增至1.6亿至1.8亿美元（约2.05亿至2.31亿新元），华纳兄弟更砸下1亿美元（约1.28亿新元）进行全球铺天盖地的宣传。

考量戏院需抽取约50%票房利润，整部片至少需要卖破3亿至3.5亿美元（约3.85亿至4.49亿新元）才能达到损益两平。换算下来，片商最终账面亏损恐高达2.45亿美元（约3.14亿新元）。

阿汤哥2022年主演的《捍卫战士：独行侠》全球票房高达15亿美元（约19亿新元），相比之下，《挖掘者》预估的最终票房仅为5000万美元（约6414万新元），相当于前者的3.3%，成绩悬殊。

阿汤哥在《挖掘者》中突破惯常的动作英雄形象，饰演一名挥金如土的石油大亨，旗下企业引发环境危机，他却试图把自己塑造成“人类救世主”。电影以夸张荒诞的方式讽刺财富、权力与环境问题，上映后评价分歧。

面对新片反应，他近日出席宣传活动时淡然表示，自己拍电影时，并不会只想着首周末票房，而是希望全力打造经得起时间考验、能长久留存的作品。