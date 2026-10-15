突击戏院，发现整场放映只有七名观众！演员向洋感叹：“这就是新加坡发行独立电影的现实”。

本地英语伪纪录片《沙盒英雄》上周四（10月8日）上映，向洋和导演杜耀川，以及演员吴宇烽、翁璇等一行人，日前浩浩荡荡来到戏院，想在电影上映时给观众一个惊喜，结果推开门，发现里面竟只有7名观众，心情从无比兴奋转为一丝无奈。

向洋日前把过程上载到IG，并在贴文写道：“这就是在新加坡发行独立电影的现实。再多的善意和支持，也无法取代观众真正买票进场。”

向洋接受《新明日报》访问时表示，“突击”戏院前，他其实已先查看了门票销售情况，发现购票率不高，“不过我还是心存一丝希望，想着会不会有更多人是现场购票？”

无奈向洋的愿望没有实现，他们一组人进去戏院后，惊觉现场仅有7名观众。虽然观众人数远不如预期，一众演员仍打起精神，与观众互动，并感谢他们愿意买票进场支持本地电影。

“不管观众是100人还是只有一个人，我们都会留下来。有人愿意花时间给我们的电影一个机会，这对我们来说意义重大！而且，只要你不觉得尴尬，那就一点也不尴尬。”

无论票房好坏，向洋认为本地电影业者能做的，就是继续保持主动的好奇心，“我们无法与国际大片的营销攻势抗衡，本来就有限的资源，通常也都倾注在艺术创作本身。”

他强调，这么说并非呼吁大家出于同情或“尽义务”去“支持本土作品”，但无可否认的是，“在整个电影生态中，观众是唯一能够促成改变的环节。”

盼互扶持发挥更大影响力

向洋的贴文发布后，引来许多网民，包括同行留言鼓励，有的还表示感同身受。

对此，向洋说：“我想这是因为他们对这种处境再熟悉不过了。作为本土创作者，即便我们穷尽了各种营销手段，作品仍可能被淹没在算法之中……现实情况是，我们本地制作的电影，很少能有机会大规模上映。”

看到同行感叹有着同样的遭遇，向洋感到慰藉之余，却也思考：“我们该如何相互扶持，共同发出更大的声量？”

导演杜耀川：不改变影片质量

虽然不方便透露电影票房，但导演杜耀川受访时坦言非常失望，“我们一开始就知道处于极大的劣势，既没有政府支持，又是一部英语本土喜剧片……难度实在太大。”

话虽如此，杜耀川坚信他们拍出了一部优秀的电影。观众人数未达预期，却不改变影片本身的质量，影评界给予该片极高的评价，而且导演深信电影的生命力远不止于公映的这段时期。

针对其中一场放映只有七名观众，杜耀川说，为抽出时间“突击”的向洋和其他演员感到难过，同时也心怀感激，“毕竟还有人看我们的电影。”