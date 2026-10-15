（综合讯）英国约克郡野生动物园（Yorkshire Wildlife Park）日前发生老虎袭人致死事件，23岁的前童星William Chapman（威廉查普曼）进入园内老虎活动区后，遭东北虎Altai袭击身亡。

Chapman曾参与英国独立电视台（ITV）及英国广播公司（BBC）的节目。据报道，事发当天，他曾在社交媒体上传一段老虎休息的视频，相关账号目前已被删除。他进入老虎活动区的原因仍待厘清。

家属在声明中形容，Chapman是个聪明、热情、讨人喜欢的年轻人。他们对失去至亲深感悲痛，至今仍在努力接受事实。家属透露，Chapman多年来饱受严重精神疾病困扰，一直按处方服用强效药物。至于药物是否与事件有关，仍须等待验尸及相关调查结果，目前尚无定论。

Chapman在2009年参演ITV电视电影“May Contain Nuts”，饰演女主角Shirley Henderson（雪莉亨德森）的小儿子Alfie。2012年，Chapman也曾在BBC教育剧集“True Stories”中，饰演“免疫学之父”Edward Jenner（爱德华詹纳）的童年时期。

事件发生后，家属呼吁媒体及公众体谅他们正处在极其脆弱的时期，在报道及传播相关内容时顾及他们的感受，手下留情。

美国总统特朗普在其创办的社交平台“Truth Social”转发了Chapman被袭击的41秒片段（随后亦被白宫相关账号转载），并配上“永远不要挑衅大自然”的文字，这一贴文引起了网民的强烈批评，指责他在死者家属伤口上洒盐。