（综合讯）中国艺人黄子韬与徐艺洋于2024年登记结婚，婚后不久，便传出有民众目击女方在美国接受产检，但夫妻俩始终未正面回应。徐艺洋10月15日突然晒出与黄子韬牵着一名小孩，在海边看日落的合照，并配文：“落日漫过海面，爱的人都在身边。”她被指疑似借此宣布两人已升格当爸妈。

黄子韬2024年7月晒出和徐艺洋的接吻照，正式承认恋情，并在同年12月登记结婚。关于夫妻俩的生育传闻不断，2024年8月就有网民爆料，在美国洛杉矶妇产医院偶遇黄子韬陪妻子产检；同年10月，黄子韬更在直播中更脱口说出：“陪陪家人、陪陪老婆、陪陪孩……”然后又改口“陪陪兄弟”。

徐艺洋疑似借“海边牵娃照”，宣布与黄子韬已升格当爸妈。（取自徐艺洋IG）

中国狗仔曾在2025年6月公开一段画面，拍到徐艺洋的母亲与保姆带着一名婴儿，进入黄子韬住所的地下停车场。夫妻俩随后发出律师声明，否认“代孕”传闻，但未正面回应是否已为人父母。有网民留言：“孩子已经会走路了！”

两人2025年10月在北京举行婚礼，现场又被拍到有保姆抱着一名疑似一岁左右的男童现身，眉眼被指酷似黄子韬。

截至10月15日傍晚，两人所属经纪公司尚未透露孩子的姓名、性别及出生日期等详情。