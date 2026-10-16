恋爱充电中

Take Charge of My Heart

可在Netflix观看

这部韩国浪漫喜剧改编自同名网络小说，白虎狼（金英光Kim Young-kwang饰）是冷峻的财阀三代，依靠人工心脏维持生命。电视编剧罗宝培（蔡秀彬Chae Soo-bin饰）小时候遭雷击中，之后体内充满电流，有了能让他人触电的“超能力”，并因此无法与人亲近。

白虎狼面临人工心脏电池耗尽之际，意外发现只要待在罗宝培身边，不仅不会触电，人工心脏还会自动充电。两人于是签订为期三个月的“身体接触契约”，就此展开一段奇幻浪漫故事。

莓好遇见你

Merry Berry Love

可在Disney+观看

池昌旭在《莓好遇见你》饰演韩国顶尖空间设计师，在事业受挫后，到日本小岛寻找人生转机。（Disney+提供）

这部日韩合作的电视剧讲述李有彬（池昌旭饰）原本是事业有成、追求完美的韩国顶尖空间设计师，却因遭遇诈骗及一连串意外事件，一夜之间失去地位与财富。为了寻找人生转机，他远赴日本小岛茶吕岛。

白滨夏凛（今田美樱饰）是生活在茶吕岛上的农家女孩，致力研发与栽培新品种草莓。她继承祖父的遗愿，一心想种出“最完美的草莓”，同时也默默与一种神秘疾病抗争。

一次意外中，李有彬误食夏凛辛苦种植的草莓，两人由此展开一场令人哭笑不得的邂逅。身处语言不通、文化背景迥异的困境，他们在朝夕相处的小岛生活点滴中，逐渐化解误会，走近彼此，谱出一段酸甜交织的跨国浪漫恋曲。