蔡琴是华语乐坛常青树，她的丝绒歌声陪伴了几代人的成长。听到她宣布将在2027年底告别舞台，让人万分不舍。纵横歌坛数十载，选择在适当的时候优雅谢幕，值得所有人致敬与祝福。——Tjong Liang（早报脸书留言）

蔡琴宣布2028年封麦，“最后一夜”真的要来了。——Alvin Teo（早报脸书留言）

蔡琴宣布2028年封麦，乐坛将少了一把低沉沙哑、最好的声音，可惜了。可以再唱几首吗？——Ong King（早报脸书留言）

欧菁仙一定会掌握韩语的，她这么聪明用功，没什么能难倒她。——hat_factor（早报IG留言）

看到陈秀环与黄世南年轻时的合照，陈秀环到现在还是那么迷人漂亮。——pmt.picture（早报IG留言）

防弹少年团秘鲁开唱，下榻酒店外挤满了密密麻麻的人潮，好危险，万一发生踩踏或暴乱怎么办？——lindamchow（早报娱乐IG留言）

【欢迎针对娱乐圈大小事发表意见，可通过：SMS／WhatsApp至90171900，或在IG@zaobaosg.entertainment、脸书facebook.com/zaobaosgLE留言。本报保留删改权。】