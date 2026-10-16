不是你的恋爱

A Love Other than Yours

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十年的恋情终究抵不过现实的考验。当一段长久的感情逐渐失去激情，该如何继续走下去？这部剧更像是一个从幸福结局开始，却一步步走向崩塌的故事。

《不是你的恋爱》讲述南宫浩（徐康俊Seo Kang-joon饰）和李弥度（安恩真Ahn Eun-jin饰）是青梅竹马，从小一起经历彼此的高低起伏，25岁互通心意后成为恋人，一直相互扶持。十年后的他们形同家人，在谈论婚嫁之际，梦想成为导演的李弥度因迟迟未在事业上做出成绩，对婚事一拖再拖。

律师韩泰胜（右，李周安饰）被李弥度固执而坚强的性格吸引。（取自KBS Drama脸书）

就在这个节骨眼上，律师韩泰胜（李周安Lee Joo-Ahn饰）因一起合约争议卷入李弥度的生活。韩泰胜逐渐被李弥度固执而坚强的性格吸引，李弥度也在与他的拉扯与纠缠中，感受到一种截然不同的生活节奏，内心开始动摇。

与此同时，南宫浩的后辈同事朴秀雅（赵雅兰Jo Aram饰）因执意调查公司内部弊案，多次与南宫浩发生摩擦。两人过去曾有一段小小的羁绊，朴秀雅在相处过程中不禁对南宫浩产生好感。

交往十年的南宫浩和李弥度，恋爱的激情早在漫长岁月中渐渐退去。他们原以为就这样平稳相伴，携手走下去，然而当李弥度的心开始动摇时，这段感情开始面对前所未有的挑战。

女主角经历令人唏嘘

剧情前期，男主角南宫浩看起来几乎是一个完美伴侣，对伴侣的生活习惯了如指掌，会在她邋遢时默默替她整理，也总会体贴地照顾她的日常，人帅性格正直，有责任心又有担当。刚开始看剧的时候，我觉得南宫浩这么好的人，李弥度怎么会对别人动心？

李弥度（左）的心开始动摇，与南宫浩的十年感情出现裂痕。（取自KBS Drama脸书）

后来李弥度的事业陷入困境，几乎走投无路时，她却无法向南宫浩坦白自己的脆弱，甚至觉得自己会拖累对方，自卑到了极点。让我难以理解的是，李弥度的家人几乎都站在南宫浩那一边，认为她不该因为事业无成而影响对方，更不该拖累两人的婚事。南宫浩虽然从小和李家人长大，也有一份稳定的工作，但我认为大家对他也太偏心了。

另一方面，李弥度原本对自己的导演梦深信不疑，却始终争取不到真正的机会。或许是才华不足，又或许是现实太过残酷，十年来她始终停滞不前。从最初眼里有光，满怀热情，到后来被现实一点点磨去光芒，她的转变令人唏嘘。韩泰胜的闯入，让她久违地感受到生命重新亮起的可能。

探讨维持感情的关键

剧情在第八集迎来关键转折，这对十年情侣决定展开为期一个月的“换乘恋爱”。南宫浩让李弥度尝试和韩泰胜交往，李弥度为了公平起见，也让南宫浩和朴秀雅交往。

老实说，韩泰胜与李弥度的感情线更具吸引力。两人从相互摩擦、拌嘴拉扯，到关系逐渐升温，发展得自然又有张力。尤其韩泰胜前期冷漠毒舌，坠入爱河后却变得像个患得患失的年下男，这种反差萌有点可爱。相比之下，南宫浩与朴秀雅的感情线就显得有些生硬。尤其是朴秀雅在厕所被劫持，南宫浩上演“英雄救美”的桥段，实在有些莫名其妙，过于狗血。

朴秀雅（赵雅兰饰）对前辈南宫浩产生好感。（取自KBS Drama脸书）

这部剧想探讨的是，维系一段长久感情或婚姻的关键，未必只是爱情。婚姻本身，也不一定等同于幸福。当男女主角各自尝试了“另一种恋爱”之后，是否会重新回到彼此身边？这也成为接下来剧情的看点。