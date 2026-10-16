莫小玲“灵魂拷问”二选一：李国煌刷掉梁志强，在四个回合中胜出但不敌谢韶光！谢韶光的第一位置还没坐稳就被Labubu篡位，不过G-Dragon一出马，Labubu的獠牙也无用处。莫小玲究竟在选什么？点击视频，看她冒冷汗完成的灵魂拷问。

莫小玲入行30年，在本地综艺界是数一数二的搞笑女星，跨足戏剧领域演戏，曾凭《荷兰村》夺得2003年红星大奖最佳女配角。记者列出她在综艺和戏剧圈的六个男主角——程旭辉（辉哥）、李国煌、梁志强，以及分别在《荷兰村》《喜临门》和《团圆饭》扮演她老公的黄奕良、谢韶光和陈汉玮——请她通过二选一淘汰的方式，选出心目中最有分量的那一位。

一个眼神秒懂李国煌所想

在李国煌对垒梁志强那一轮，莫小玲当机立断选择李国煌，下一秒马上捂住嘴露出惊讶表情，披露在做出选择那瞬间内心的拉扯。她解释选择李国煌是因为两人的默契绝佳，“他一个眼神，我就知道他要做什么了；如果我（在舞台上）做错东西，只要他一个眼神，我就知道。”

莫小玲（左）赞李国煌有情有义，这些年来总会对她嘘寒问暖。（档案照）

莫小玲和李国煌在《搞笑行动》于2000年谢幕后各自发展，不过李国煌这些年来总会对她嘘寒问暖。2004年，她在综艺和戏剧两边耕耘，筋疲力尽的时候，李国煌问她“最近怎么样”，并拍了拍她的肩膀，尽在不言中的关怀让她倍感温馨。

现在说起这件事，她依然感动得眼泛泪光。莫小玲自《搞》后与李国煌建立30年的深厚交情，她说：“我跟他是不用多说的，比如我们久久一次一起拍东西，他会问‘怎样？最近忙什么？’他对我和辉哥有一种无声的关心。”

有情有义的李国煌一路刷掉程旭辉、梁志强和黄奕良，不过碰到有“戏神”称号的谢韶光，这位本土天王不得不让位。谢韶光对垒陈汉玮的回合中，莫小玲想了两秒选择谢韶光。

她说，选谢韶光是因为两人搭档拍《喜临门》的时候，谢韶光的一番训话让她如梦初醒，认真对待每一个角色。莫小玲在夺得红星大奖最佳女配角后投入《喜临门》的拍摄，开拍第一天就被扮演她丈夫的谢韶光指责“拿了奖就放松”，之后与她分享关于演戏和塑造角色的道理，让她获益良多。

G-Dragon稳居心中第一

莫小玲通过二选一淘汰，选出心中占第一位的是谢韶光，但记者加码“逼供”，结果谢韶光被Labubu淘汰，但G-Dragon轻松刷掉Labubu，最终不战而胜。

问莫小玲Labubu为什么比谢韶光重要，她笑说因为Labubu让她无比开心。“我在家里看到它们（收集的Labubu玩偶）就觉得很开心，然后我会跟它们讲话。”

莫小玲收集Labubu玩偶并把它们摆满家中。（龙国雄摄）

至于崇拜的偶像G-Dragon，她赞不绝口：“如果我有一个儿子或者一个弟弟像他这样，我跟你讲，我每天都会把他挂在嘴边（炫耀）。”

她一开始是被G-Dragon在“Fantastic Baby”的长发造型吸引，后来狂刷他和BigBang的视频后，两个星期内跌入“深坑”。谈及G-Dragon给她的启发，她说：“他每次都说‘be yourself’（做自己），这也是我经常说的做自己，我就是一样啦，我做自己。”

G-Dragon的敬业乐业启发她，也让她想起李国煌曾对她说的一番话：“他（G-Dragon）就算生病也还是继续做，我们很多艺人都是这样的，（李）国煌也曾经跟我讲过‘我们艺人可以死不可以病’，还可以走出来拍戏就不是病。”

BigBang来临10月17日和18日在本地开唱，莫小玲早前成功买到17日，也就是她生日当天的演唱会门票，她说这是“最好的生日礼物”。