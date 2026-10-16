新加坡著名音乐人李伟菘接受《联合早报》的访问时分享，他和弟弟李偲菘在2024年举办40周年作品演唱会后，陆续在中国大陆不同城市展开巡演，也为此忙碌。

与此同时，他还为中国人气男星罗云熙制作新曲《晨星》，配合他的演唱会和7月推出的个人专辑《小小的我》。

原来两人是在今年的《红星大奖》上碰面并促成合作，李伟菘说：“这是一首正面的歌曲，说的是每个人的心里都有一道晨光，都有一颗早晨的星星，要用星星的力量让自己迈向更美好的未来。”罗云熙当时告诉李伟菘，他是听李伟菘作品长大的，所以一直希望有机会合作。

罗云熙在个人演唱会表演由李伟菘制作的新曲《晨星》。（取自罗云熙工作室微博）

顾嘉辉是音乐启蒙老师

李伟菘将在10月31日于新加坡佳伟剧院参与“香港电视剧金曲回响音乐会”演出，他说自己是个“好奇宝宝”，喜欢探索中西音乐元素碰撞出的可能性，因此认为这是流行音乐与华族乐器、吹打乐之间很特别的跨界舞台。

他借此分享，自己虽然是客家人，但因为奶奶是广东人，他从小跟奶奶讲广东话，在家中一直以广东话交流。因此，他小时候常与家人一起收看香港电视剧如《网中人》《亲情》等，并听粤语主题曲，同时接触已故音乐人顾嘉辉的作品。

李伟菘说：“我小时候就非常感恩顾嘉辉老师，因为他创作了那么多动人的香港电视剧歌曲。他一直是我的偶像，也是我的老师。虽然我从未见过他本人，但每一次听他的作品，都觉得他仿佛一直在我心里。从他的音乐里，我学习到很多东西，所以我一直把他视为音乐启蒙老师，也希望借这次演出，向他致敬、怀念他。”

他回忆，中学时期偶然发现自已有写歌天分，并代表学校参加新加坡全国校园作曲比赛，获得第三名，给了他自信。他自嘲从小是个没自信的孩子，也不太喜欢读书：“以前和老师说话时，我甚至不敢看着老师的眼睛。后来发现自己会写歌，也在音乐中找到自我。从那个时候开始，我和老师说话时才敢看着他们的眼睛。可以说，是音乐让我找到自己。所以我一直很感谢香港电视剧歌曲，也很感谢顾嘉辉老师作品中传递的精神。”

好歌不只讲技术

李伟菘在音乐学院的作曲课会让学生聆听不同年代、不同曲风的作品，并从中分析和弦。他认为现在很多人使用的和弦比较简单，旧歌中的和弦运用则更丰富，一首好歌不只是技巧好，而是要有情绪、画面和生命力。

李伟菘曾提到过去的唱片公司有A&R部门（艺人与制作部）把控作品质量，他强调：“一首歌的完成，其实不是那么简单的事。所以很多人会说，为什么以前的歌比现在好听？因为以前的歌是一群人、一个团队共同打造出来的。现在科技发达，很多人可以在家里完成作品，然后直接放到网上。但试想，一个人的创作和制作，怎么跟一整个团队的成果相比呢？”

因此他常常跟学生说，写完一首歌之后，一定要拿给不同的人听，尤其是那些愿意跟你说真话的人。这样才会知道，这首歌还有哪些可以发展的可能，还有哪些地方可以再优化。

李伟菘今年也受邀担任中国少儿音乐节目《天籁新声》的评审，音乐学院作为新加坡分赛区，选拔了二十多位小朋友前往北京参赛。他说：“我很荣幸受邀担任评审，自己也收获了很多。这个过程让我看到，原来有这么多很会唱歌的小朋友，从世界各地汇聚在一起。虽然他们演唱的是不同语言的歌曲，但当音乐响起的那一瞬间，大家之间的距离仿佛瞬间消失了。”他也希望未来通过音乐学院，为更多新加坡小朋友和音乐爱好者提供舞台和锻炼机会。